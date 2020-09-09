Хвост утонувшего 14 лет назад самолета с пассажирами всплыл на Телецком озере

Фрагмент самолета обнаружил капитан катера у кордона Байгазан, куда его и отбуксировали. Нашедший сообщил о находке полиции и МЧС.

Фрагмент утонувшего 14 лет назад гидросамолета всплыл на Телецком озере

Сотрудник заповедника заявил о находке хвостовой части самолета «Корвет» на Телецком озере, который потерпел крушение в 2006 году. На борту находился 40-летний пилот, его дочь и сын владельца гидроплана. Поиски шли десять дней и прекратились из-за «бесперспективности».

Хвостовую часть четырехместного гидросамолета «Корвет», утонувшего 14 лет назад, обнаружили на Телецком озере, сообщил в соцсетях сотрудник Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

По его словам, фрагмент самолета обнаружил капитан катера у кордона Байгазан, куда его и отбуксировали. Нашедший сообщил о находке полиции и МЧС.

«Корвета» разбился 13 августа над Телецким озером. Погибли три человека: 40-летний пилот Иван Примеров, его 14-летняя дочь Екатерина и 25-летний сын владельца самолета Артем Карпов. 14 августа спасатели извлекли из воды тело Артема. По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Поиски самолета и тел Примерова и его дочери прекратили через десять дней из-за их «бесперспективности».

Работы поисковиков затруднились из-за глубин до 325 метров, большой заиленности воды и подводных течений. На месте падения легкого гидросамолета работал прибывший из Иркутска Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС, оснащенный барокамерой.