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Ефремову «пройти с чистой совестью этот тяжелый путь» пожелал Кокорин

11:15 09.09.2020 Фото: pixabay.com
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Спортсмен добавил, что решение суда состоялось и теперь любые комментарии излишни.

Ефремову «пройти с чистой совестью этот тяжелый путь» пожелал Кокорин
Кокорин пожелал Ефремову «пройти с чистой совестью этот тяжелый путь»

Российский футболист Александр Кокорин пожелал актеру Михаилу Ефремову с

чистой совестью отбыть наказание. Спортсмен сам относительно недавно освободился из колонии, в которой оказался после не менее резонансного судебного разбирательства.

В разговоре со «Звездой» он упомянул, что после решения суда любые комментарии излишни.

«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», - заявил Кокорин.

Смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, произошло 8 июня на Садовом кольце. Находясь в алкогольном опьянении, актер протаранил на своем внедорожнике легковой автомобиль на встречной полосе.

Второй водитель скончался в реанимации. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, лишил актера водительских прав и обязал исполнить все обязательства по гражданским искам родственников погибшего.

Источник: tvzvezda.ru

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