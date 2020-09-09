«Взяли в заложники»: Попал в больницу с больным сердцем после скандального урока ученик 5 класса

Снимки с внеклассного занятия опубликовали в официальном сообществе школы. Сначала там написали, что с детьми провели учебно-тренировочную игру, а после возмущений родителей текст отредактировали, убрав из него лишние подробности.

Детям сначала показали видеоролик про захват заложников, а потом устроили учебно-тренировочную игру, на которую пришел актер-террорист. Он сидел за столом в черной маске и с автоматом в руках

Фото: Переподслушано Ишим / Vk.com

В Тюменской области родители одной из школ Ишима возмутились внеклассному уроку, посвященному терроризму. На нем детей взяли в заложники и оценивали их поведение. Судя по снимкам пятиклассников, к ним в кабинет пришел человек в маске, полностью закрывающей лицо, в камуфляжной одежде и с сумкой. На одном из кадров видно, что человек, исполняющий роль террориста, даже забрался на подоконник. Условия оказались настолько приближенные к реальности, что, со слов родителей, дети серьезно испугались. Эту историю рассказала мама пятиклассника школы № 2.

Чем недовольны родители?

— Урок был 4 сентября в 5 «А» классе. Произошла очень неприятная ситуация. Сотрудники школы решили провести мероприятие, при котором учеников пятого класса взяли в заложники, чтобы показать детям, как следует себя вести при террористических актах. Но родителей никто не предупреждал об этом мероприятии и детей, соответственно, тоже. В классе находились дети с больным сердцем. После данного мероприятия родителям пришлось забрать ребёнка из школы, потому что ему стало плохо. Дома ему вызвали скорую, — рассказала ишимка.

Снимки с внеклассного занятия опубликовали в официальном сообществе школы. Сначала там написали, что с детьми провели учебно-тренировочную игру, а после возмущений родителей текст отредактировали, убрав из него лишние подробности.

Сравните сами, пролистав карусель.

Так публикация выглядит сейчас Vk.com

Что говорят в школе

Директор школы подтвердила проведение урока на тему терроризма. Но пояснила, что информацию возмущенные родители исказили.

— У нас сейчас с родителями ведется разъяснительная работа, потому что информация в интернете была преподнесена неверно. На долю правды наслоилось много другой информации. Опровергать бессмысленно — выглядишь некрасиво. В то же время пройти мимо этой информации нельзя. На публикацию в интернете уже отреагировали местные органы управления образования. Они начали проверку по данному факту. В частности, к нам в школу завтра приедет комиссия, — сказала Татьяна Изох.

Это не первый случай, когда в тюменских школах для детей устраивают спорные мероприятия. В прошлом году, например, второклассников просили нарисовать экстремизм. Среди этих работ даже устроили конкурс.

Уроки по профилактике терроризма проводятся в старших классах постоянно. Правда, не все ученики осознают серьезность вопроса. Иначе как еще объяснить истории, когда старшеклассники звонят в экстренные службы и заявляют о лжеминировании своей школы? Последний раз такой случай был в канун 1 Сентября в селе Созоново. Подросток так сильно не хотел идти на линейку, что соврал о бомбе полиции.

Источник: 72.ru