Евгений Пригожин перечислил в клинику Charite 1 млн рублей на лечение Навального

Российский предприниматель, глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин перечислил в клинику Charite транш в размере 1 млн рублей на лечение Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба "Конкорда" на своей странице во "ВКонтакте".

"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиника отчиталась о предыдущих расходах и полученных средств должно быть достаточно для дальнейшего лечения и полного выздоровления Алексея Навального.

"Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен", - приводит пресс-служба слова Евгения Пригожина.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, активистки Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) примерно по 29 млн рублей (в общей сложности - порядка 88 млн) в качестве компенсации морального ущерба по иску комании "Московский школьник", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе этого года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".

Источник: ТАСС