09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве

12:30 09.09.2020 Фото: кремлин.ру
1 0

"Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность", - сказал Песков.

Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве
Встречу с социальными работниками госучреждений и НКО провел в режиме онлайн Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед РФ. Об этом заявил агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий - то есть целый комплекс торгово-экономических отношений".

"Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед РФ, он ответил: "Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось".

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в Россию готовится, но точную дату не озвучивал.

3 сентября с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, где встретился с Лукашенко. Белорусский лидер тогда сказал председателю правительства России, что на предстоящей встрече с российским коллегой намерен расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Простим долг?

Аноним, 09 сентября 2020 12:32
Простим конечно.У них непростые времена. Мы то в шоколаде.С патриотами всех накормим

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как загадать желание в магическую зеркальную дату 9.09.2020: Все нумерологические тайны слияния двух девяток
12:53 09-09-2020
Как загадать желание в магическую зеркальную дату 9.09.2020: Все нумерологические тайны слияния двух девяток
Пригрозили санкциями Белоруссии после задержания Марии Колесниковой США
12:52 09-09-2020
Пригрозили санкциями Белоруссии после задержания Марии Колесниковой США
Надежда Бабкина с афрокосами затмила Филиппа Киркорова
12:48 09-09-2020
Надежда Бабкина с афрокосами затмила Филиппа Киркорова
БердскТребует зарплату и моральный вред в 525 тыс. рублей осужденная за растрату 2 млн экс-чиновница Анна Захарова с мэрии Бердска
12:45 09-09-2020
Требует зарплату и моральный вред в 525 тыс. рублей осужденная за растрату 2 млн экс-чиновница Анна Захарова с мэрии Бердска
Окрасила белки глаз в черный цвет и ослепла 21-летняя модель Александра Садовска
12:42 09-09-2020
Окрасила белки глаз в черный цвет и ослепла 21-летняя модель Александра Садовска
Скончались от коронавируса мужчины 59 и 64 лет, женщина 61 лет за сутки на 9 сентября в Новосибирской области
12:40 09-09-2020
Скончались от коронавируса мужчины 59 и 64 лет, женщина 61 лет за сутки на 9 сентября в Новосибирской области
9 сентября 2020 года пролетит 42- метровый астероид 2020 RJ группы Апполон: Ждать ли столкновения и насколько он опасен?
12:39 09-09-2020
9 сентября 2020 года пролетит 42- метровый астероид 2020 RJ группы Апполон: Ждать ли столкновения и насколько он опасен?
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 9 сентября
12:33 09-09-2020
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 9 сентября
2 обряда от бедности в энергетически мощный день осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
12:32 09-09-2020
2 обряда от бедности в энергетически мощный день осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве 1
12:30 09-09-2020
Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве