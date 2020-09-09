Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве

"Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность", - сказал Песков.

Встречу с социальными работниками госучреждений и НКО провел в режиме онлайн Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед РФ. Об этом заявил агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий - то есть целый комплекс торгово-экономических отношений".

"Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед РФ, он ответил: "Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось".

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в Россию готовится, но точную дату не озвучивал.

3 сентября с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, где встретился с Лукашенко. Белорусский лидер тогда сказал председателю правительства России, что на предстоящей встрече с российским коллегой намерен расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.

Источник: ТАСС