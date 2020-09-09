Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 9 сентября

59 пациентов с коронавирусом за сутки выписаны с выздоровлением в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 9 сентября в регионе зафиксировано 11 885 случаев COVID-19 (+56 за минувшие сутки), в том числе инфицирован 701 ребенок. 10 640 пациентов выздоровели (+59 за сутки).

Скончались еще три пациента – мужчины в возрасте 59 лет и 64 года, и женщина в возрасте 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 384 человека.

В отделениях реанимации находятся 38 человек. На ИВЛ – 2 пациента.

Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 916.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 391 пациент.

Всего в Новосибирской области сделано 448 837 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 914 жителей региона, 38 039 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 486 обращений, госпитализированы 33 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу