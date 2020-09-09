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Выплаты уже начались: Кому из детей выплатят по 3000 рублей в сентябре 2020, рассказал Мишустин

14:17 09.09.2020 Фото: pixabay.com
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Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Выплаты уже начались: Кому из детей выплатят по 3000 рублей в сентябре 2020, рассказал Мишустин
Подписано постановление о выплатах на детей безработным родителям в сентябре

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.

Выплаты  обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 марта 2020 года №346.

Источник: government.ru

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