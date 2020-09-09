Выплаты уже начались: Кому из детей выплатят по 3000 рублей в сентябре 2020, рассказал Мишустин

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.
Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.
Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 марта 2020 года №346.
Источник: government.ru