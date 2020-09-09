Ритуал на процветание и любовь в зеркальную дату сентября 09.09.2020

Зеркальная дата сентября

Чтобы привлечь успех, любовь и процветание, предлагаем вам воспользоваться эффективными ритуалами, которые нужно проводить только девятого сентября.

В каждом месяце есть магический день, когда окружающая энергетика настолько сильна, что вы можете использовать ее для привлечения желаемого. В сентябре этот день выпадает на 9 число. В это время каждый из вас сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону и привлечь успех, любовь и процветание. Эксперты предлагают вашему вниманию самые эффективные заговоры, воспользовавшись которыми, вы сможете заполучить то, чего вам не хватает для счастья и уверенности в завтрашнем дне.

Действенный ритуал на привлечение успеха

Многие люди хотят быть успешными, и в этом желании нет ничего страшного. Однако порой стать удачливее бывает очень трудно, и чтобы достичь этой цели, необходимо воспользоваться более эффективными методами. Например, вы можете обратиться за помощью к сильным заговорам на привлечение успеха.

Данный ритуал не потребует от вас дополнительных атрибутов, а на его проведение не уйдет много времени. Прежде чем выйти из дома, налейте в неглубокую емкость воды и положите туда 9 монет. После этого проговорите:

«Вода монеты заряжает, в мою жизнь успех привлекает».

Оставьте монеты в воде до заката Солнца. А после этого достаньте и носите до тех пор, пока не будет заметен результат ритуала. Как только это произойдет, монетки нужно потратить.

Сильный ритуал на привлечение любви 9 сентября

Наверное, не существует таких людей, которые бы, находясь в одиночестве, не хотели обрести вторую половинку. Проблема в том, что в современном мире найти своего спутника жизни совсем не просто. Именно поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться сильным ритуалом, благодаря которому вы сможете привлечь любовь.

Вечером, прежде чем отправиться спать, зажгите красную свечу. Затем возьмите лист бумаги и ручку и напишите 9 качеств, которыми должен обладать ваш желаемый партнер. Затем произнесите:

«Каким (ой) я видеть тебя хочу, таким (ой) ты и будешь. Желаю, чтобы ты меня по-настоящему любил (а) и никого кроме меня полюбить не смог (ла)».

Чтобы отправить свою просьбу во Вселенную, листок нужно сжечь. После этого не забывайте о проведенных манипуляциях и время от времени пытайтесь мысленно воссоздать образ человека, с которым бы вы хотели связать свою жизнь.

Ритуал на процветание

Почти для любого человека благополучие — одна из важнейших жизненных целей. Неудивительно, что люди тратят много сил и времени, чтобы стать успешнее и богаче. На самом деле достичь процветания будет гораздо проще, если вы решите воспользоваться сильной энергетикой зеркальной даты.

Для проведения ритуала вам потребуются девять спичек и свеча. Зажгите свечу и подожгите по очереди каждую спичку. В это время говорите:

«Свеча догорает, а вместе с ней все мои проблемы и неудачи сгорают. Удачу призываю, счастье обретаю. Пусть сопутствует она мне во всех начинаниях. Пусть будет так, как я скажу».

После это соберите недогоревшие остатки спичек и хорошо спрячьте их. Свечу оставьте догорать. Чтобы ритуал подействовал быстрее, лучше, чтобы свеча прогорела в один заход. Проводя ритуалы с огнем, помните о технике безопасности и об уважении к этой стихии.

Иногда никакие старания не помогают человеку изменить свою жизнь к лучшему. Возможно, в этом случае вам необходимы дополнительные способы, благодаря которым вы сможете обрести желаемое. Предлагаем вам воспользоваться обрядами на улучшение жизни, с помощью которых вы сможете избавиться от неприятностей и привлечь удачу. Желаем вам счастья и успехов.

Источник: dailyhoro