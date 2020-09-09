Переломал таз попавший в линию трубопровода 57-летний рабочий в Бердске. СК проверяет ПСК "Развитие"

Работнику потребовалась срочная помощь медицинских работников. Через несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

При выполнении работ на участке местности по улице Зональная города Бердска 57-летний сотрудник ООО ПСК «Развитие» попал между линиями трубопроводов

Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту получения травм на рабочем месте рабочим по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Предварительно установлено, что 05 сентября текущего года при выполнении работ на участке местности по улице Зональная города Бердска 57-летний сотрудник ООО ПСК «Развитие» попал между линиями трубопроводов, в связи с чем получил телесные повреждения в виде множественных переломов таза. Ему потребовалась срочная помощь медицинских работников. Через несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время опрошены все очевидцы происшествия, организованы мероприятия, направленные на установления причин произошедшего и установление должностных лиц, ответственных за трагедию. Следователями СКР совместно с представителями контролирующих органов проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru