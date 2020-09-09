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"Девочка огонь, жду следующий месяц:" Сексом рассчиталась за аренду квартиры с женатым девушка в Бердске

15:00 09.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Беспринципный арендодатель склонил девушку к интиму и изменил жене. Горожане подумали, что это слишком дорогой интим.

Девочка огонь, жду следующий месяц: Сексом рассчиталась за аренду квартиры с женатым девушка в Бердске
Девушка оплатила аренду интимом
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Девочка огонь, жду следующий месяц: Сексом рассчиталась за аренду квартиры с женатым девушка в Бердске

"Девочка огонь, жду следующий месяц:" Сексом рассчиталась за аренду квартиры с женатым девушка в БердскеПосле интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскортеЕщё 190 новостей

В социальной сети " Вконтакте" группы "Подслушано в Бердске" 6 сентября появилась анонимная запись, где мужчина хвастается тем, что в качестве арендой платы за квартиру принял секс от квартирантки.

- Сняла у меня хату девочка. Через раз задерживает платеж. Тут нечем было рассчитаться, я намекнул, она все сразу поняла. Девочка-огонь, с женой давно такого нет. Жду следующий месяц.

В комментариях возмутились такой высокой стоимостью за оказания интимных услуг.

-Однёшка в Бердске 10К +/-2К(в среднем). Один секс за 10К? Что-то очень дорого, - написал бердчанин.



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