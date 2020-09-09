"Девочка огонь, жду следующий месяц:" Сексом рассчиталась за аренду квартиры с женатым девушка в Бердске

Беспринципный арендодатель склонил девушку к интиму и изменил жене. Горожане подумали, что это слишком дорогой интим.

Девушка оплатила аренду интимом

В социальной сети " Вконтакте" группы "Подслушано в Бердске" 6 сентября появилась анонимная запись, где мужчина хвастается тем, что в качестве арендой платы за квартиру принял секс от квартирантки.

- Сняла у меня хату девочка. Через раз задерживает платеж. Тут нечем было рассчитаться, я намекнул, она все сразу поняла. Девочка-огонь, с женой давно такого нет. Жду следующий месяц.

В комментариях возмутились такой высокой стоимостью за оказания интимных услуг.

-Однёшка в Бердске 10К +/-2К(в среднем). Один секс за 10К? Что-то очень дорого, - написал бердчанин.





