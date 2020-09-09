Проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего в Бердске

Мужчину придавило металлической трубой при сварочных работах. Старший помощник руководителя управления Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила, что рабочий, которого придавило трубой при проведении сварочных работ на улице Зональной, скончался. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту получения травм на рабочем месте по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).. По её результатам правоохранители либо откажут в возбуждении уголовного дела, либо возбудят его. Напомню, что ЧП произошло 5 сентября. О происшедшем в редакцию сообщили очевидцы. На месте работали спасатели МЧС. Предварительно установлено, что 57-летний сотрудник ООО ПСК «Развитие» попал между линиями трубопроводов, в связи с чем получил телесные повреждения в виде множественных переломов таза. Ему потребовалась срочная помощь медицинских работников. Через несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении, уточнили в СК.
Мужчину придавило металлической трубой при сварочных работах.
Старший помощник руководителя управления Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила, что рабочий, которого придавило трубой при проведении сварочных работ на улице Зональной, скончался. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту получения травм на рабочем месте по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).. По её результатам правоохранители либо откажут в возбуждении уголовного дела, либо возбудят его.
Напомню, что ЧП произошло 5 сентября. О происшедшем в редакцию сообщили очевидцы. На месте работали спасатели МЧС.
Предварительно установлено, что 57-летний сотрудник ООО ПСК «Развитие» попал между линиями трубопроводов, в связи с чем получил телесные повреждения в виде множественных переломов таза. Ему потребовалась срочная помощь медицинских работников. Через несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении, уточнили в СК.