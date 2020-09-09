Пошел выносить мусор и заблудился 10-летний мальчик. Родители испугались спустя 6 часов

Мальчик нашелся на ул. Алексеева. Его заметила гулявшая с собакой Красноярска, она узнала школьника по ориентировке.

Ребенок заблудился, пока выносил мусор

Пропавший в Красноярске 10-летний ребенок оказался на другом берегу. Днем мальчик ушел выносить мусор, но нашли его только вечером вдалеке от дома.

8 сентября на правобережье Красноярска пропал ребенок. Около 11:30 10-летний мальчик вышел из дома на ул. Вавилова, чтобы вынести мусор, но не вернулся домой. Родители забили тревогу в 17:00 – на поиски школьника отправилась полиция и волонтеры.

Мальчик нашелся на ул. Алексеева. Его заметила гулявшая с собакой Красноярска, она узнала школьника по ориентировке. Неравнодушная женщина привела ребенка к себе домой и вызвала полицию. Мальчик сказал, что гулял и заблудился.

Источник: tvk6.ru