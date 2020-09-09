«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская.

Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к россиянам и призвала «не поддаваться влиянию лжи» российской пропаганды о происходящем в Беларуси. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».

«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская.

Она рассказала, что президент Беларуси участвовал в выборах главы государства в 2020 году «без шансов на переизбрание» и поддержки народа из-за «многолетнего кризиса в экономике» и «неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод».

Из-за этого он, по словам Тихановской, сфальсифицировал результаты выборов, после чего граждане Беларуси вышли на улицы. Она отметила, что Лукашенко удерживает власть «лишь благодаря невероятному по жестокости подавлению протестующих».

Она добавила, что Белоруссия и Россия всегда были соседями и близкими друзьями.

Она поблагодарила российских независимых блогеров и СМИ, которые «объективно и честно» освещают протесты в Беларуси — по ее мнению, это снижает эффект пропаганды, помогает сохранять дружеские отношения и «мешает попыткам настроить наши народы друг против друга».

Тихановская участвовала в выборах в качестве основного кандидата от оппозиции. Согласно официальным данным ЦИК Беларуси, она проиграла выборы Лукашенко. 11 августа она уехала из Беларуси.