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О сенсации неопубликованной части записи про Навального заявил Лукашенко

14:51 09.09.2020 Фото: pixabay.com
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На прошлой неделе Лукашенко рассказал о перехвате разведкой республики разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам.

О сенсации неопубликованной части записи про Навального заявил Лукашенко
Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата записи про Навального с сенсационными подробностями.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко рассказал о перехвате разведкой республики разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам.
Четвертого сентября белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, отмечает, что верифицируемое подтверждение версии о якобы "отравлении" россиянина не так важно, поскольку на войне "все средства хороши". В немецком кабмине сказали, что это "фиктивный разговор". Польша также опровергла данные о беседе.
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От редакции

Ждете сенсацию?

Это я., 09 сентября 2020 15:08
Лукашенко в своей стране разобраться не может, а занялся липовыми обвинениями, лишь бы прогнуться перед Россией и заручиться поддержкой. Фи..
Поросёнок Пётр, 09 сентября 2020 15:40
После того, как все посмеялись над нелепой поделкой про Ника и Майка, ждём вторую часть "марлезонского балета" в которой данные персонажи сознаются в развале СССР, путём написания песни "Перемен" для группы Кино, о чём ранее уж заявлял глава секты "НОД", депутат Фёдоров

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