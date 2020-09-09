О сенсации неопубликованной части записи про Навального заявил Лукашенко

На прошлой неделе Лукашенко рассказал о перехвате разведкой республики разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам.

Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата записи про Навального с сенсационными подробностями.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко рассказал о перехвате разведкой республики разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам.