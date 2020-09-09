О сенсации неопубликованной части записи про Навального заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата записи про Навального с сенсационными подробностями.
Напомним, на прошлой неделе Лукашенко рассказал о перехвате разведкой республики разговора представителей Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам.
Четвертого сентября белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, отмечает, что верифицируемое подтверждение версии о якобы "отравлении" россиянина не так важно, поскольку на войне "все средства хороши". В немецком кабмине сказали, что это "фиктивный разговор". Польша также опровергла данные о беседе.