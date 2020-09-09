09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Пираты похитили 2 российских моряков с корабля Water Phoenix в Нигерии

15:15 09.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Команда судна спряталась в специально оборудованном помещении, но капитан и один из членов экипажа не успели укрыться и были похищены.

Пираты похитили 2 российских моряков с корабля Water Phoenix в Нигерии
У берегов Нигерии похищены два российских моряка

Нигерийские пираты похитили двух российских моряков с борта грузового судна Water Phoenix. Ими оказались капитан и один из членов команды.

Нападение на сухогруз, который шел под либерийским флагом, произошло утром, пишет издание Nigerian Tribune со ссылкой на фирму Praesidium International, обеспечивающую безопасность на море.

В момент нападения остальные 16 членов экипажа сумели укрыться в специально оборудованном помещении и избежали похищения. Всего на борту находилось 18 человек - семеро россиян и 11 филиппинцев.

В настоящее время судно находится у побережья Лагоса. Дипломаты связались с его владельцами и проводят всю необходимую работу для подтверждения личностей похищенных, их местонахождения и скорейшего возвращения на родину.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отдадут пленников?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскС паспортом СССР 1974 года купленным за 3500 рублей ходит в суд и на почту житель Бердска
15:45 09-09-2020
С паспортом СССР 1974 года купленным за 3500 рублей ходит в суд и на почту житель Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
15:36 09-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
В туалете Мариинского театра камеру наблюдения нашла любительница балета
15:30 09-09-2020
В туалете Мариинского театра камеру наблюдения нашла любительница балета
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
15:22 09-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Пираты похитили 2 российских моряков с корабля Water Phoenix в Нигерии
15:15 09-09-2020
Пираты похитили 2 российских моряков с корабля Water Phoenix в Нигерии
Бердск"Девочка огонь, жду следующий месяц:" Сексом рассчиталась за аренду квартиры с женатым девушка в Бердске
15:00 09-09-2020
О сенсации неопубликованной части записи про Навального заявил Лукашенко 2
14:51 09-09-2020
О сенсации неопубликованной части записи про Навального заявил Лукашенко
Пошел выносить мусор и заблудился 10-летний мальчик. Родители испугались спустя 6 часов
14:45 09-09-2020
Пошел выносить мусор и заблудился 10-летний мальчик. Родители испугались спустя 6 часов
БердскНовых зараженных COVID-19 за сутки на 9 сентября не нашли в Бердске
14:45 09-09-2020
Новых зараженных COVID-19 за сутки на 9 сентября не нашли в Бердске
«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам
14:35 09-09-2020
«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам