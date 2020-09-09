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В туалете Мариинского театра камеру наблюдения нашла любительница балета

15:30 09.09.2020 Фото: читатель «Фонтанки»
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Охранник, которого сразу же позвали, чтобы сообщить о находке, нервно попросил «никому не говорить», забрал устройство слежения и исчез, чтобы выбросить его в Крюков канал.

В туалете Мариинского театра камеру наблюдения нашла любительница балета
Скрытая камера была спрятана в женском туалете

Петербурженка обнаружила камеру, спрятанную в туалете второй сцены Мариинского театра. Охранник, которого сразу же позвали, чтобы сообщить о находке, нервно попросил «никому не говорить», забрал устройство слежения и исчез, чтобы выбросить его в Крюков канал.

Эта история произошла незадолго до начала одноактного балета «Кармен-сюита». На следующий день, 7 сентября, жительница Петербурга рассказала о случившемся «Фонтанке».

«Это туалет на первом этаже, там в стене есть ниша для туалетной бумаги, но туда никто не заглядывает, потому что рядом висит аппарат с салфетками. Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора и я её заметила. Сразу вытащила, но очень долго не могла поверить, что это камера. Она сверху была обмотана чёрным скотчем. Меня в коридоре ждала подруга, показываю ей: «Что это?» — спрашиваю, а она отвечает: «Да это же камера!» Рядом стоял охранник, мы сразу позвали его, а он начал говорить что-то бессвязное, у него затряслись руки. Зашёл, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы её нашли, и убежал. Подруга вызвала полицию», — вспоминает зрительница. В разговоре с «Фонтанкой» она отметила, что камера пищала в руках и, вероятно, работала

Источник: fontanka.ru

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Зачем снимать видео в туалете?

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