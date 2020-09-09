В ТОП-5 самых покупаемых авто Toyota Corolla в Новосибирской области. Какие тачки еще покупают?

Исследование: как поменялись предпочтения автовладельцев Новосибирской области за пять лет
Автомобильный сайт Дром составил рейтинг «ТОП-10 в продаже автомобилей в России». Результаты получены благодаря анализу собственной базы в 4,5 млн объявлений за 2015 год и 8 месяцев 2020 года. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины. В Новосибирской области ТОП-5 в продаже автомобилей на Дроме за 2015 год и 8 месяцев 2020 года выглядит так:
|Модель авто 2015
|Модель авто 2020
|1
|Toyota Corolla
|Toyota Corolla
|2
|Toyota Camry
|Toyota Camry
|3
|Лада 2107
|Лада 2107
|4
|Лада 2109
|Honda CR-V
|5
|Лада 2106
|Лада 2114 Самара
В Сибири японские автомобили «разбавлены» отечественным автопромом. В Новосибирской области ТОП-3 не претерпел изменений с 2015 года. По-прежнему самыми востребованными остаются Toyota Corolla, Toyota Camry и Лада 2107. Однако, если пять лет назад Лада 2107, 2109 и 2106 занимали места с третьего по пятое в Новосибирской области, то в нынешнем году на четвертое место поднялась Honda CR-V.
«В целом по стране из года в год теряют позиции в рейтинге Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. Они постепенно выходят из обращения, в связи с возрастом и техническим состоянием и уступают места отечественным приемникам – Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе Весте», – рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.
В центральных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге лидерами стали модели корейских автоконцернов — Hyundai Solaris и KIA Rio. Основную конкуренцию им на вторичном рынке составляет Ford Focus. Немного южнее в Свердловской и Челябинской области становится больше представителей АвтоВАЗа: Лада Приора, Лада 2110 и 2114.
Стоит отметить попадание во всероссийский ТОП-10 нынешнего года корейских марок. Kia Rio за пять лет поднялся с 39 на 5 место, а Hyundai Solaris с 32 на 3 строчку рейтинга. По мнению экспертов Дрома, такой стремительный рост популярности вызван удачным дизайном и более низкой ценой в отличии от европейских и японских аналогов.
Всероссийский ТОП-10 в продаже автомобилей на Дроме за 2015 год и 8 месяцев 2020 года:
|Модель авто 2015
|Модель авто 2020
|1
|Лада 2107
|Лада Гранта
|2
|Лада 2114 Самара
|Toyota Camry
|3
|Лада 2110
|Hyundai Solaris
|4
|Toyota Corolla
|Лада Приора
|5
|Toyota Camry
|Kia Rio
|6
|Ford Focus
|Toyota Corolla
|7
|Лада Приора
|Ford Focus
|8
|Лада 2109
|Лада 2114 Самара
|9
|Toyota Mark II
|Лада 2107
|10
|Лада 2106
|Toyota RAV4