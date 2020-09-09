В ТОП-5 самых покупаемых авто Toyota Corolla в Новосибирской области. Какие тачки еще покупают?

Стоит отметить попадание во всероссийский ТОП-10 нынешнего года корейских марок. Kia Rio за пять лет поднялся с 39 на 5 место, а Hyundai Solaris с 32 на 3 строчку рейтинга.

ТОП-5 самых покупаемых авто возглавляет Toyota Corolla в Новосибирской области. Как автомобили еще покупают?

Исследование: как поменялись предпочтения автовладельцев Новосибирской области за пять лет

Автомобильный сайт Дром составил рейтинг «ТОП-10 в продаже автомобилей в России». Результаты получены благодаря анализу собственной базы в 4,5 млн объявлений за 2015 год и 8 месяцев 2020 года. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины. В Новосибирской области ТОП-5 в продаже автомобилей на Дроме за 2015 год и 8 месяцев 2020 года выглядит так:

Модель авто 2015 Модель авто 2020 1 Toyota Corolla Toyota Corolla 2 Toyota Camry Toyota Camry 3 Лада 2107 Лада 2107 4 Лада 2109 Honda CR-V 5 Лада 2106 Лада 2114 Самара

В Сибири японские автомобили «разбавлены» отечественным автопромом. В Новосибирской области ТОП-3 не претерпел изменений с 2015 года. По-прежнему самыми востребованными остаются Toyota Corolla, Toyota Camry и Лада 2107. Однако, если пять лет назад Лада 2107, 2109 и 2106 занимали места с третьего по пятое в Новосибирской области, то в нынешнем году на четвертое место поднялась Honda CR-V.

«В целом по стране из года в год теряют позиции в рейтинге Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. Они постепенно выходят из обращения, в связи с возрастом и техническим состоянием и уступают места отечественным приемникам – Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе Весте», – рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.

В центральных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге лидерами стали модели корейских автоконцернов — Hyundai Solaris и KIA Rio. Основную конкуренцию им на вторичном рынке составляет Ford Focus. Немного южнее в Свердловской и Челябинской области становится больше представителей АвтоВАЗа: Лада Приора, Лада 2110 и 2114.

Стоит отметить попадание во всероссийский ТОП-10 нынешнего года корейских марок. Kia Rio за пять лет поднялся с 39 на 5 место, а Hyundai Solaris с 32 на 3 строчку рейтинга. По мнению экспертов Дрома, такой стремительный рост популярности вызван удачным дизайном и более низкой ценой в отличии от европейских и японских аналогов.

Всероссийский ТОП-10 в продаже автомобилей на Дроме за 2015 год и 8 месяцев 2020 года: