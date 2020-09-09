По утрянке срубили и за забор утащили: незаконно рубят сосны у «Тропы здоровья» в Бердске

Деревья не распиливали на дрова, а утащили целиком. Тем более, что для дров вокруг полно валежника. По-видимому, срубили сосны на какие-то хознужды жители находящегося рядом частного сектора.

Участились случаи незаконной рубки леса

Два свежих пня на входе в лес в районе коттеджей по улице Боровой появились за последние несколько дней (об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили наши неравнодушные читатели — прим. ред.) Срубы одиночные, неподалеку друг от друга, вдоль «Тропы здоровья», ведущей к морю.

Опилок рядом нет, значит деревья не распиливали на дрова, а утащили целиком. Тем более, что для дров вокруг полно валежника. По-видимому, срубили сосны на какие-то хоз. нужды жители находящегося рядом частного сектора.

Начальник управления природных ресурсов города Бердска, Светлана Шерстобитова, дала определение деянию:



-Это незаконная рубка леса!Наши лесники никогда не проводят одиночную вырубку вдоль дороги. Здесь постарались предприимчивые бердчане, - говорит Светлана Васильевна. - В таких случаях специалисты правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, чтобы нам подсчитать нанесенный ущерб от незаконной вырубки.

Вырубка деревьев, как осознанно незаконное действие, в трех случаях из четырех осуществляется в утреннее и дневное время. В 90% случаев следы правонарушения первыми обнаруживают лесники, в остальных случаях — рядовые граждане.

Преступление носит умышленный характер, то есть заранее планируется (присматриваются деревья к спилу, подыскиваются инструменты и специальная техника для перевозки, подготавливаются места хранения древесины и т. п.).

Наказания, предусмотренные за такие правонарушения, могут быть различными, варьироваться от назначения обязательных работ до существенных штрафов. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а значит у таких лесорубов есть реальная возможность продолжить умело работать топором, но уже в северных широтах России.

Призываем горожан к бдительности и просим сообщать о незаконных вырубках лесных насаждений и перевозках древесины. Заметивших подозрительные «телодвижения» просим сообщать в полицию по номеру телефона :102.