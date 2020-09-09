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Поменяют асфальт за 20 млн рублей на 7 улицах Бердска осенью 2020. Каким повезло?

17:55 09.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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В списке дорог снова те, что ремонтируют каждый год. За месяц подрядчик снимет верхний 5-сантиметровый слой проезжей части и закатает новой горячей смесью. Гарантия — 1 год.

Поменяют асфальт за 20 млн рублей на 7 улицах Бердска осенью 2020. Каким повезло?
Улица Комсомольская в Бердске снова разбита. Ее будут ремонтировать осенью 2020 года

Управление ЖКХ Бердска в начале сентября заключило контракт с компанией «Доржилстрой» на ремонт дорог на улицах Комсомольской, Новосибирской и Островского. В течение месяца дорожники должны заменить 5-сантиметровый верхний слой асфальта. Первоначально предполагалось заплатить победителю аукциона 5,9 млн рублей, но в ходе торгов сумму контракта снизили на 300 тыс.

Подрядчик должен снять старый изношенный асфальт, разлить вяжущее вещество и накатать новую горячую асфальтобетонную смесь на площади 1000 кв метров. Гарантийный срок 1 год.

Аналогичный аукцион отыграли по ремонту еще четырех бердских улиц - Рогачева, Красноармейской, Боровой и Красная Сибирь. Виды работ, сроки выполнения и гарантия одинаковые. Только цена вопроса на этот раз 14,9 млн рублей. Впрочем, в ходе аукциона, который состоялся 4 сентября 2020 года, удалось сыграть на понижение и сэкономить около 100 тыс. рублей. Платит за дорожный ремонт бердский бюджет.

Кто выиграл более дорогие торги, на сайте госзакупок пока нет информации. Но известно, что аукцион, в котором участвовала два претендента, состоялся.

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От редакции

Пошли дожди - пора ремонтировать дороги?

ой, 09 сентября 2020 18:05
А подскажите, когда будут ремонтировать недавно капитально отремонтированную улицу Ленина от пересечения первомайской до Красной Сибири?

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