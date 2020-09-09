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Согласились работать без выходных за 64 млн рублей в месяц россияне

17:45 09.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как оказалось, россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых, поэтому отказаться от выходных и отпусков готовы за внушительное вознаграждение.

Согласились работать без выходных за 64 млн рублей в месяц россияне
Россияне согласились обходиться без выходных за 64 млн рублей в месяц

Россияне готовы отказаться от выходных и отпусков за зарплату, составляющую в среднем 64 млн рублей в месяц. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», с которым 9 сентября ознакомились «Известия».

Опрос проводили среди 3,5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Как оказалось, россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых, поэтому отказаться от выходных и отпусков готовы за внушительное вознаграждение.

Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем гражданам России будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных. При этом женщины назвали сумму в 89 млн рублей, а мужчинам достаточно 35 млн рублей.

Если не ограничивать фантазии и запросы россиян, посвятить всё свое время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей.

«Отдых — это действительно бесценно, и мы рады, что с этим согласны практически все жители России», — прокомментировала опрос директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, есть и часть населения, которая не против работать без выходных и занимает свободное время подработкой. Специалист добавила, что лучше монетизировать хобби и зарабатывать деньги, получая удовольствие от работы. Это позволит избежать профессионального выгорания.

Ранее в сентябре сообщалось, что большинство высокооплачиваемых вакансий находится не в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах Крайнего Севера. Там каждая 500-я вакансия предлагает зарплату в более чем 300 тыс. рублей, 7,2% объявлений — более 100 тыс. рублей.

Источник: Известия

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