Скончались 142 россиянина от COVID-19 за сутки на 9 сентября. Смертей уже 18 135

За последние сутки коронавирусом COVID-19 в России заразились 5218 человек в 83 регионах. Накануне суточный прирост составил 5099. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 1 041 007. С 4 сентября суточный прирост превышает 5 тыс., ранее такой показатель не фиксировался с 16 августа.
За сутки выздоровели 6409 человек, с начала пандемии — 856 458. Умерли за стуки 142 человека (накануне 122), общее число летальных исходов в России достигло 18 135.
Регионы—лидеры по числу новых случаев заражения:
Москва — 642 (всего 268 384),
Санкт-Петербург — 218 (38 436),
Московская область — 164 (69 664),
Нижегородская область — 159 (29 018),
Ростовская область — 153 (18 236).
Регионы—лидеры по числу смертей:
Санкт-Петербург — 22 (всего 2574),
Москва и Свердловская область — по 12 (4933 и 495).