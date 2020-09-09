Стыдно-то как: Со слезами на глазах полуголодная старушка просит продуктовый набор в Бердске у волонтера Назимова

Через несколько дней сухпаек доставят Валентине Федоровне

Со стыдом попросила помощь продуктами 79-летняя пенсионерка из Бердска.

-У меня пенсия маленькая — не доходит и до 13000 рублей. А сейчас обострились все хронические заболевания. В областную ездила. Такие лекарства выписывают, что я не в состоянии даже их взять. А потом я почти не выхожу, у меня инвалидность с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас еще рука левая отнимается. Не могу носить из магазина продукты. Ведь одна рука с тростью, другая — тяжело даже стакан с водой поднять. Лежу, почти не поднимаюсь. Выхожу раз-два в неделю до ближайшего магазина. Помочь мне некому. Почти вся пенсия уходит на лекарства и квартплату. Я дорогие продукты почти не беру. Мясо или рыбу — редко. И не только потому, что денег нет, физически тяжело стоять и готовить. Принесли бы мне продукты недели на две, я вообще не выходила бы из дома. В газете «Народ знает все» прочитала. Мне и стыдно просить. Да деваться некуда, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 9 сентября Валентина Федоровна.

Волонтер Вадим Назимов пообещал, что обязательно отвезет продуктовый набор бабушке — есть запас.

По словам волонтера, ему уже поступило три заявки на получение продуктового набора. Двум людям уже помогали. Помогут повторно (ул. Горького, 2, общежитие «Бердчанки»). Бердчане позвонили и попросили помочь женщине, которая содержит собак. Назимов сказал, что поможет, но люди должны понимать, что эта помощь людям, а не животным.

Волонтер призывает бердчан не стыдиться и обращаться за помощью напрямую к нему по тел.: 8-913-891-59-39. Если вы знаете, кому необходима, тоже звоните и сообщайте об этом.

Напомним, главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.