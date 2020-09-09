С нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура

Искитимский надзорный орган выявил, что при проведении публичных слушаний по будущему полигону ТКО указали другой кадастровый номер земельного участка. Директор компании-застройщика не видит в этом препятствий для дальнейшей работы.

Законность строительства свалки проверила прокуратура

Ответила Искитимская межрайонная прокуратура на запрос сайта «ВесьИскитим» о выявленных нарушениях закона в деятельности ООО «Полигон» 8 сентября.

Напомним, компания «Полигон» начала строительство дороги к земельному участку, на котором планируется создание новой мусорной свалки. Участок расположен на землях Искитимского района, но на границе с Бердском, прямо за городским кладбищем.

Так, в июле 2020 года по обращению гражданина прокуратура проверила соблюдение законодательства при организации строительства полигона твердых коммунальных отходов в районе п. Маяк Искитимского района.

- В ходе проверки установлено, что 12.05.2020 ООО «Полигон» и администрацией Искитимского района проведены общественные обсуждения о намечаемой деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, - гласит ответ прокуратуры.

Публикации о предстоящих общественных обсуждениях ООО «Полигон» разместил в СМИ: «Российская газета» №75(8129) от 08.04.2020, «Советская Сибирь» №15(27691) от 08.04.2020, «Искитимская газета» №15 (11525) от 09.04.2020, «Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района» №5(25) от 03.04.2020, а также

на официальном сайте администрации Искитимского района (06.04.2020).

Выяснилось, что в публикациях, размещенных в «Официальном вестнике органов местного самоуправления Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района, допущена ошибка при указании кадастрового номера земельного участка, на котором планируется осуществлять деятельность. В остальных СМИ указан верный кадастровый номер.

- Таким образом, ООО «Полигон» в нарушение требований п. 4.3 «Положения 0б оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, не обеспечено размещение достоверной информации о намечаемой хозяйственной деятельности в официальном издании органа местного самоуправления, на территории которого намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы — в «Официальном вестнике органов местного самоуправления Искитимского района», то есть нарушена процедура обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, - говорится в документе.

Административной или уголовной ответственности за совершение такого нарушения не предусмотрено. Но в связи с выявлением нарушения директору общества вынесено представление с требованием устранить его. На сегодняшний день ООО «Полигон» не приняло никаких мер для этого. Вопрос остается на контроле в прокуратуре.

Строительство полигона твердых коммунальных отходов ООО «Полигон» в настоящее время не осуществляется.

-Требования, предъявляемые к деятельности, связанной с организацией и осуществлением строительства полигона твердых коммунальных отходов, установлены федеральным законодательством, в том числе: Градостроительным



кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду вРоссийской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 – сказано в ответе прокуратуры.

Денис Шалдов, директор ООО «Полигон», так прокомментировал ситуацию:

-Это нарушением не является. Помощник прокурора может написать что угодно. Я дал на это официальный ответ прокуратуре, что я не вижу в этом нарушения. Я обосновал свою точку зрения. Если есть вопросы по публичным слушаниям - нарушение здесь может признать только суд. После моего ответа в прокуратуру больше никаких вопросов ко мне не поступало.