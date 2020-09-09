7,5 млн рублей выделили для инвалидов пансионата им. Калинина в Бердске

На федеральные средства будут куплены функциональные кровати, противопролежневые матрасы и подъемник для людей с ОВЗ за 1 млн рублей. — За последние годы это первое серьезное финансовое вливание для нашего пансионата, деньги раньше нам давали, но не в таком объеме, — говорит Василий Гоманков, директор социального учреждения. На сегодняшний день в пансионате им. Калинина проживает 536 человек, из них 150 лежачих и 90 колясочников.
На федеральные средства будут куплены функциональные кровати, противопролежневые матрасы и подъемник для людей с ОВЗ за 1 млн рублей.
— За последние годы это первое серьезное финансовое вливание для нашего пансионата, деньги раньше нам давали, но не в таком объеме, — говорит Василий Гоманков, директор социального учреждения.
На сегодняшний день в пансионате им. Калинина проживает 536 человек, из них 150 лежачих и 90 колясочников.