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За один урок платят 114 рублей учителю в пандемию COVID-19 в школах Бердска и Новосибирска

17:30 09.09.2020, Виктория Грек Фото: Pixabay
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Но это минимальная оплата труда. Как выяснилось, заработная плата учителя имеет не самую простую систему расчета.

За один урок платят 114 рублей учителю в пандемию COVID 19 в школах Бердска и Новосибирска
зарплата педагогов состоит из частей и стоимости часа

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в работу образовательных учреждений. Как они отразились на работе и оплате труда педагогов?
На запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» по данной теме ответил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Как следует из ответа, заработная плата учителя имеет не самую простую систему расчета. Так, стоимость образовательного часа в Новосибирской области - 114,70 руб. Нагрузка педагогического работника определяется учебным планом. Подробнее об особенностях оплаты труда педагогов в пандемию — в ближайшее время.

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