Моргенштерн получил премию "Женщина года"

Рэп-исполнитель на своей странице в Instagram написал, что стал самым популярным артистом 2020 года.

Валеев был удостоен премии «Женщина года», вручаемой журналом Moda Topical

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) получил премию «Женщина года», которую вручал журнал Moda Topical. Рэп-исполнитель на своей странице в Instagram написал:

ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА!

последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам!