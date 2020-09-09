Моргенштерн получил премию "Женщина года"

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) получил премию «Женщина года», которую вручал журнал Moda Topical. Рэп-исполнитель на своей странице в Instagram написал:
ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА!
последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам!
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ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА! последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам!