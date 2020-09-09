Услуга вызова нарколога на дом является востребованной среди населения - https://narcolog.msk.ru/vyvod-iz-zapoya-na-domu/. Это быстрый, доступный способ уменьшить проявление синдрома абстиненции у человека, страдающего от алкогольного опьянения. Не всегда получается отвезти его в больницу для оказания наркологической помощи, поэтому намного проще вызвать врача домой, да и нарколог в медицинском халате в домашней обстановке выглядит не так устрашающе, как в стационаре.

После оформления вызова на дом опытная бригада врачей в течение 30-40 минут прибудет по указанному адресу. Врачи клиники «Московский Нарколог» проведут первичную диагностику, окажут первую помощь, а в случае экстренной необходимости госпитализируют в стационар. Если пациент отказывается от госпитализации, то нарколог составляет подробный план лечения на ближайшие 2-3 дня, выписывает лекарственные препараты и оставляет телефон для консультаций.

Врачи клиники «Московский Нарколог» имеют большой опыт оказания неотложной помощи на дому и применяют современные, эффективные и безопасные лекарства как при острой алкогольной интоксикации, так и для восстановительной терапии после выведения из состояния запоя.



Когда необходим вызов нарколога на дом

Что включает в себя услуга

Человек, злоупотребляющий алкогольной продукцией или наркотическими веществами, периодически страдает от выраженного синдрома абстиненции, уменьшить проявления которого самостоятельно просто невозможно. И совсем необязательно, что интоксикация развивается только у людей больных хроническим алкоголизмом, она может быть вызвана и первым единичным употреблением. Отравление организма является экстренным показанием для срочного вызова нарколога на дом. Для это позвоните по указанному номеру телефона клиники «Московский Нарколог» и оформите заявку.

После оформления вызова нарколога на дом, врач в течение 30-40 минут приезжает по указанному адресу и проводит следующие мероприятия:

-делает оценку общего состояния здоровья больного, включая ЭКГ, сбор анамнеза и необходимые экспресс-анализы;

-купирует острое состояние;

-уменьшает проявления наркотического или алкогольного абстинентного синдрома путем проведения детоксикационной терапии;

-консультирует родных по вопросам дальнейшего ухода за пациентом;

-оставляет и выписывает препараты для дальнейшей терапии.

Преимущества обращения в клинику «Московский нарколог»

Оперативное лечение – гарантия стойкого результата



Обратившись в клинику «Московский нарколог», Вы получаете следующие преимущества лечебных мероприятий:

-безопасное и быстрое уменьшение проявлений абстинентного синдрома – чем раньше оказана квалифицированная наркологическая помощь, тем меньше будет отрицательных последствий для здоровья и эффективнее последующая терапия;

-по необходимости нарколог может убедить больного пройти дальнейшее лечение нарко- или алкозависимости в клинике «Московский Нарколог»;

-помощь оказывается с учетом всех нюансов, среди которых возраст пациента, его состояние, степень выраженности интоксикации, длительность употребления, наличие сопутствующих болезней;

-большой выбор эффективных и проверенных лекарств, необходимых для нормализации состояния здоровья и дальнейшей терапии;

-бригада наркологов работает в круглосуточном режиме;

-гарантия 100% анонимности, то есть ни один посторонний человек не узнает о вызове нарколога на дом.

Помимо этого, сотрудники клиники «Московский Нарколог» работают на результат, основной задачей которого является выведение из организма продуктов распада алкоголя или наркотических веществ и профилактика осложнений (белой горячки, эпилептических припадков, галлюциногенного состояния и попыток самоубийства). Для достижения данных целей наркологи использую заместительную терапию и вводят больного в медикаментозный сон для зашиты всех органов и систем от повреждения на время проведения детоксикационной терапии.

Эффективность выведения из абстинентного синдрома зависит от правильно подобранной терапии, поэтому наркологи клиники изначально проводят диагностические мероприятия. На основе состояния пациента и хронических болезней подбирают индивидуальную схему лечения. Детоксикационная терапия проводится врачом с помощью лекарственных препаратов, которые направлены на уменьшение проявлений интоксикации и нормализацию работы сердечно-сосудистой, нервной и мочевыделительной системы. Внутривенное введение физраствора, антиоксидантов, витаминных комплексов, успокоительных препаратов и других лекарств дает возможность быстро вывести из организма все токсины и продукты распада отравляющих веществ без особого риска для здоровья больного.

Оформить вызов нарколога на дом или записаться на прием в «Московский Нарколог» Вы можете в любое удобное время, позвонив по указанному номеру телефона или заполнив форму обратной связи +7 (495) 119-76-81

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