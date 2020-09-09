Как выбрать мебель для гостиной

Процесс интересный, но напряженный. Дом для человека – это убежище, хозяева зачастую гордятся интерьером. Поэтому важно правильно подобрать мебель для гостиной, кухни и других комнат. Обставить дом мебелью можно на любой вкус. Можно заняться этим самостоятельно или обратиться к стилисту. Прежде чем купить мебель для дома, сначала спросите себя, как должно пространство ощущаться. Гостиная должна быть комфортная, а спальная расслабляющей. Определив, как вы хотите себя чувствовать в пространстве, можно выбрать подходящую мебель.

Поэтому следует выбрать элементы, которые создают ощущение, к которому вы стремитесь. Если хотите, чтобы гостиная была уютной и жилой, выбирайте мягкие ткани, теплые тона и лампы для мягкого освещения. Если хотите, чтобы комната выглядела минималистичной, выбирайте предметы с чистыми, резкими линиями. Аксессуары из нескольких металлических и мраморных деталей добавят визуального интереса, не загромождая пространство.

Фокусный объект

Не переживайте, если не все получается идеально. Например, в центре гостиной разместите коврик яркого цвета, а затем создайте весь интерьер вокруг этого любимого коврика. Но не так просто найти мебель и аксессуары, которые подходят по цвету и настроению к основному предмету.

Играйте с цветом

Цвет может многое изменить в пространстве, создавая акцент на мебели. Сочетание цветов поможет создать правильное настроение комнаты. Сочетание нейтральных тонов, таких как белый, бежевый и коричневый с акцентом на яркие цвета создает модную атмосферу середины века. Теплые цвета, желтый, красный и оранжевый, кажутся уютными и индивидуальными. А холодные цвета, синий и зеленый, добавляют комнате спокойствия.

Мебель для хранения вещей

Добавьте в гостиную элегантные шкафы для хранения. Комоды не просто красиво выглядят, но и помогают легко справиться с любым беспорядком, особенно если внезапно пришли гости. Маленькие, но эстетичные органайзеры также помогают заполнить пространство, помогая справляться с беспорядком. Подберите подходящие плетеные корзины, стеллажи для журналов или журнальные столики с ящиками. Такая мебель идеально подходит для любого интерьера.