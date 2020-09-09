09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

В СИЗО поместили задержанного оппозиционного кандидата Марию Колесникову в Белоруссии

18:20 09.09.2020 Фото: youtube.com
0

Накануне ее пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. До сего времени она проходила свидетелем по делу о захвате власти.

В СИЗО поместили задержанного оппозиционного кандидата Марию Колесникову в Белоруссии
Мария Колесникова задержана, она в СИЗО

Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1, сообщил TUT.BY отец Марии Александр Колесников.

— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.

Накануне Марию Колесникову пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет. Отец Колесниковой предположил, что Мария задержана по этому делу.

Ранее и Колесникова, и увезенный силовиками сегодня Максим Знак были в статусе свидетелей по этому делу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Из свидетеля станет подозреваемой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Известный арестант Ефремов "быстро освоился" в СИЗО, но ночь не спал
20:45 09-09-2020
Известный арестант Ефремов
Маркировать пиво и другой алкоголь предложил Минпромторг
20:31 09-09-2020
Маркировать пиво и другой алкоголь предложил Минпромторг
Похолодало в кабинете Путина: он надеется, что к зиме готова Россия
20:21 09-09-2020
Похолодало в кабинете Путина: он надеется, что к зиме готова Россия
Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню "путинских" обедов в школах власти Новосибирска 1
20:07 09-09-2020
Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню
Нападение на штаб Навального провокацией и хулиганством считает полиция Новосибирска
19:57 09-09-2020
Нападение на штаб Навального провокацией и хулиганством считает полиция Новосибирска
Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла
19:47 09-09-2020
Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла
Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске
19:32 09-09-2020
Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске
БердскС нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура 1
19:13 09-09-2020
С нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура
С кого снимут ограничения и разрешат работать с 12 сентября 2020 в Новосибирской области, назвал губернатор
19:01 09-09-2020
С кого снимут ограничения и разрешат работать с 12 сентября 2020 в Новосибирской области, назвал губернатор
Поглотит ли Россия Белоруссию, ответил Кремль
18:51 09-09-2020
Поглотит ли Россия Белоруссию, ответил Кремль