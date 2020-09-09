Кому разрешат повторно использовать материнский капитал?

Ожидается, что поправки в законодательство будут приняты в ближайшее время. Речь идет о вложенном в покупку квартиры семейном капитале.

Маткапитал разрешат использовать повторно

В России решается вопрос об изменении закона об использовании материнского семейного капитала. Некоторым категориям его разрешать использовать ни один раз.

Помочь обманутым дольщикам вернуть использованный на покупку квартиры материнский капитал призваны изменения в законодательство, которые собираются принять в ближайшее время. До сих пор в законодательстве не был установлен порядок возврата семейной выплаты для тех случаев, когда дом признается проблемным.

После того как Фонд защиты прав дольщиков принимает решение о выплате участникам строительства компенсации за купленную квартиру, семье возвращают заплаченные по договору долевого участия деньги за вычетом материнского капитала. Полученную от государства выплату вернут в Пенсионный фонд. Для того чтобы снова её использовать, семья должна обратиться в суд.

Подготовленные изменения в законодательство должны изменить эту практику. Как будут возвращать материнский капитал на счет родителей после того, как нововведения вступят в силу, сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Об этом сообщает портал «СибДом».

Если семья использовала материнский капитал на покупку квартиры в новостройке по договору долевого участия в строительстве, а застройщик своих обязательств не выполнил, Фонд защиты прав дольщиков обязан сделать запрос в отделение Пенсионного фонда. Получить информацию, использовались ли средства материнского капитала на оплату покупки квартиры.

Если ответ положительный, в течение 5 дней с момента получения этой информации Фонд защиты дольщиков обязан перечислить деньги на счёт матери в Пенсионном фонде, с которого был снят материнский капитал. После чего Пенсионный фонд должен сообщить семье о поступлении средств на счёт. Тогда их можно будет использовать повторно.

Ожидается, что поправки в законодательство будут приняты в ближайшее время. Причём вернуть материнский капитал смогут и дольщики тех объектов, для которых к моменту вступления закона в силу Фонд защиты прав дольщиков уже вынес решение о выплате компенсации.