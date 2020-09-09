Кому из россиян и сколько выплатят в сентябре. Постановление Мишустина

Подписано постановление о выплатах на детей безработным родителям в сентябре. Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве РФ 9 сентября.
Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.
Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.
Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 сентября 2020 г. № 1372
МОСКВА
О внесении изменения в пункт 11
постановления Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346
1. Заменить в абзаце шестом пункта 11
постановления Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 "О размерах
минимальной и максимальной величин пособия по безработице
на 2020 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,
№ 14, ст. 2103; № 17, ст. 2758; № 25, ст. 3892; № 28, ст. 4438) слова
"в июне - августе" словами "в июне - сентябре".
опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин