09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Кому из россиян и сколько выплатят в сентябре. Постановление Мишустина

18:42 09.09.2020 Фото: government.ru
1

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, имеющих детей в возрасте до 18 лет. 8,5 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

Кому из россиян и сколько выплатят в сентябре. Постановление Мишустина
Михаил Мишустин подписал новое постановление о выплатах родителям

Подписано постановление о выплатах на детей безработным родителям в сентябре. Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве РФ 9 сентября.

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 сентября 2020 г. № 1372
МОСКВА
О внесении изменения в пункт 11
постановления Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Заменить в абзаце шестом пункта 11
постановления Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 "О размерах
минимальной и максимальной величин пособия по безработице
на 2020 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,
№ 14, ст. 2103; № 17, ст. 2758; № 25, ст. 3892; № 28, ст. 4438) слова
"в июне - августе" словами "в июне - сентябре".
2. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выплаты компенсировали потери от коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Известный арестант Ефремов "быстро освоился" в СИЗО, но ночь не спал
20:45 09-09-2020
Известный арестант Ефремов
Маркировать пиво и другой алкоголь предложил Минпромторг
20:31 09-09-2020
Маркировать пиво и другой алкоголь предложил Минпромторг
Похолодало в кабинете Путина: он надеется, что к зиме готова Россия
20:21 09-09-2020
Похолодало в кабинете Путина: он надеется, что к зиме готова Россия
Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню "путинских" обедов в школах власти Новосибирска 1
20:07 09-09-2020
Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню
Нападение на штаб Навального провокацией и хулиганством считает полиция Новосибирска
19:57 09-09-2020
Нападение на штаб Навального провокацией и хулиганством считает полиция Новосибирска
Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла
19:47 09-09-2020
Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла
Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске
19:32 09-09-2020
Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске
БердскС нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура 1
19:13 09-09-2020
С нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура
С кого снимут ограничения и разрешат работать с 12 сентября 2020 в Новосибирской области, назвал губернатор
19:01 09-09-2020
С кого снимут ограничения и разрешат работать с 12 сентября 2020 в Новосибирской области, назвал губернатор
Поглотит ли Россия Белоруссию, ответил Кремль
18:51 09-09-2020
Поглотит ли Россия Белоруссию, ответил Кремль