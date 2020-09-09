С кого снимут ограничения и разрешат работать с 12 сентября 2020 в Новосибирской области, назвал губернатор

Губернатор Андрей Травников подписал документы о возобновлении работы театров, кинотеатров и концертных организаций с 12 сентября

В Новосибирской области с 12 сентября возобновляется работа театров, кинотеатров и концертных организаций. Соответствующие постановления Правительства №385-п и 386-п 9 сентября подписал глава региона Андрей Травников. Документы были одобрены накануне на внеочередном заседании Правительства региона.

«Уже на официальном портале выложено постановление Правительства Новосибирской области о том, что если ситуация с коронавирусом с началом учебного года у нас принципиально не поменяется и останется благоприятной, то с 12 сентября мы можем разрешить возобновить работу театров и кинотеатров с присутствием зрителем, с соблюдением рекомендуемых Роспотребнадзором мер. Одна из обязательных мер – ношение санитарных масок. Ситуация у нас достаточно спокойная. Я знаю о просьбе руководителей учреждений культуры разрешить им открыться не с понедельника, 14 числа, а с 12 сентября, чтобы не пропускать выходные. Многие коллективы репетировали летом новые постановки и очень ждут момента, когда можно будет представить зрителям свои новые работы. Мы сочли это возможным, и я подписал постановление Правительства о возобновлении деятельности учреждений культуры с присутствием зрителей без ограничения количества, но с обязательным требованием о ношении масок, с субботы, 12 сентября. Что касается спортивных болельщиков, в том числе хоккейной «Сибири» – мне очень сложно представить, чтобы болельщики с их эмоциональностью поголовно соблюдали масочный режим. Поэтому пока остаётся в силе предыдущее требование – не более 25% заполняемости спортивных арен. Для нас рубеж – 14-е число, когда пройдут две недели с начала учебного года – время максимальной эпиднагрузки. Если ничего принципиально не поменяется, мы будем готовить решение об увеличении количества болельщиков на трибунах», – отметил Губернатор Андрей Травников, комментируя принятые решения.

Как сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, принятыми документами возобновляется работа театров, кинотеатров и концертных организаций, в которые допускаются зрители при условии соблюдения масочного режима, за исключением организации приема ими исполнителей, прибывающих в Новосибирскую область для межрегиональных и зарубежных гастролей. При проведении мероприятий руководители учреждений гарантируют реализацию мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической защиты участников мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Возвращения культурной жизни с нетерпением ждали как учреждения культуры, так и наши зрители и слушатели. Театры, кинотеатры и концертные организации, работающие на территории региона, полностью готовы к безопасному режиму работы, поскольку здоровье – превыше всего. Возобновившие в начале августе репетиционный процесс творческие коллективы рады возвращению на сцену и встрече со своей публикой», – прокомментировала министр культуры Новосибирской области.

Отметим, что снятие ограничений планировалось с 14 сентября, однако после обращений руководителей ведущих театров, кинотеатров, концертных организаций, библиотек в адрес губернатора Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области было принято решение снять ограничения с 12 сентября, поскольку все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, позволяющие открыть театры, кинотеатры и концертные организации, на данный момент приняты.

Принятые документы, вносящие изменения в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72- п и в постановление правительства Новосибирской области от 15.05.2020 №168-п, опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.