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Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске

19:32 09.09.2020 Фото: epp.genproc.gov.ru
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Отпрыск забил свою мать до смерти, а потом избавился от тела. Суд назначил убийце наказание в виде 12 лет колонии строго режима, отказав в удовлетворении жалобы.

Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске
Вступил в силу приговор по делу о причинении сыном тяжкого вреда здоровью своей матери

Приговором Кировского районного суда Новосибирска от 26.02.2020 ранее судимый 37-летний Виктор Карболин осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также за хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Действия Карболина квалифицированы судом по ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

В мае 2018 года Карболин, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни нанес своей матери руками и неустановленным в ходе следствия предметом многочисленные удары по туловищу и голове, причинив ей средней тяжести и тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

От полученных телесных травм потерпевшая скончалась. С целью сокрытия преступления Карболин выкопал под полом квартиры яму, после чего поместил туда труп своей матери, закопав его землей и залив раствором цемента.

Кроме того, в течение нескольких месяцев осужденный, изготовив поддельную доверенность, получал за свою умершую мать пенсию по старости, причинив ущерб управлению Пенсионного Фонда России в Новосибирске и Новосибирской области на сумму 85 767 рублей. С учётом тяжести совершённых преступлений, данных о личности Карболина, смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил виновному по совокупности преступлений наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В апелляционной жалобе адвокат и осужденный оспаривали доказанность вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

С учётом позиции государственного обвинителя, участвовавшего в суде апелляционной инстанции, апелляционным определением Новосибирского областного суда приговор в отношении Карболина в части квалификации действий осужденного и наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвоката и осуждённого – без удовлетворения.

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