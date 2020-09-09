Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла

Сотрудники МЧС в итоге вытащили потерявшую сознание пострадавшую и быстро передали ее медикам, но тем спасти ее не удалось. Трагедия произошла на Сахалине.

На Сахалине девушка погибла во время селфи на фоне волн

Юная жительница Сахалина погибла при попытке сделать селфи на фоне штормящего моря – ее унесло волной с пирса. Очевидцы и сотрудники МЧС, рискуя жизнями, достали 16-летнюю девушку из воды, но спасти ей жизнь не удалось.

Трагедия разыгралась вечером 9 сентября у Приморского бульвара в Холмске. Студентка техникума из села Чехов подошла слишком близко к воде и повернулась спиной, чтобы запечатлеть себя на фоне бурлящих волн, но тут одна из них дотянулась до девочки и утащила ее.

"Ребята бросились спасать её, но волны не давали даже зайти в море, мой знакомый, которого попросили помочь, даже не смог залезть в море, так как волны сшибали с ног! И мальчишкам огромное спасибо, они не побоялись волн и что-то пытались сделать", – рассказал очевидец "Вестям".

Сотрудники МЧС в итоге вытащили потерявшую сознание пострадавшую и быстро передали ее медикам, но тем спасти ее не удалось.