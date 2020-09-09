09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла

19:47 09.09.2020 Фото: Скриншот с видео
0

Сотрудники МЧС в итоге вытащили потерявшую сознание пострадавшую и быстро передали ее медикам, но тем спасти ее не удалось. Трагедия произошла на Сахалине.

Смертельное селфи: Унесло волной 16 летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла
На Сахалине девушка погибла во время селфи на фоне волн

Юная жительница Сахалина погибла при попытке сделать селфи на фоне штормящего моря – ее унесло волной с пирса. Очевидцы и сотрудники МЧС, рискуя жизнями, достали 16-летнюю девушку из воды, но спасти ей жизнь не удалось.

Трагедия разыгралась вечером 9 сентября у Приморского бульвара в Холмске. Студентка техникума из села Чехов подошла слишком близко к воде и повернулась спиной, чтобы запечатлеть себя на фоне бурлящих волн, но тут одна из них дотянулась до девочки и утащила ее.

"Ребята бросились спасать её, но волны не давали даже зайти в море, мой знакомый, которого попросили помочь, даже не смог залезть в море, так как волны сшибали с ног! И мальчишкам огромное спасибо, они не побоялись волн и что-то пытались сделать", – рассказал очевидец "Вестям".

Сотрудники МЧС в итоге вытащили потерявшую сознание пострадавшую и быстро передали ее медикам, но тем спасти ее не удалось.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не рассчитала опасность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Известный арестант Ефремов "быстро освоился" в СИЗО, но ночь не спал
20:45 09-09-2020
Известный арестант Ефремов
Маркировать пиво и другой алкоголь предложил Минпромторг
20:31 09-09-2020
Маркировать пиво и другой алкоголь предложил Минпромторг
Похолодало в кабинете Путина: он надеется, что к зиме готова Россия
20:21 09-09-2020
Похолодало в кабинете Путина: он надеется, что к зиме готова Россия
Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню "путинских" обедов в школах власти Новосибирска 1
20:07 09-09-2020
Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню
Нападение на штаб Навального провокацией и хулиганством считает полиция Новосибирска
19:57 09-09-2020
Нападение на штаб Навального провокацией и хулиганством считает полиция Новосибирска
Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла
19:47 09-09-2020
Смертельное селфи: Унесло волной 16-летнюю студентку с пирса в шторм. Она погибла
Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске
19:32 09-09-2020
Закопал труп убитой матери в квартире, залил цементом и получал ее пенсию сын в Новосибирске
БердскС нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура 1
19:13 09-09-2020
С нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура
С кого снимут ограничения и разрешат работать с 12 сентября 2020 в Новосибирской области, назвал губернатор
19:01 09-09-2020
С кого снимут ограничения и разрешат работать с 12 сентября 2020 в Новосибирской области, назвал губернатор
Поглотит ли Россия Белоруссию, ответил Кремль
18:51 09-09-2020
Поглотит ли Россия Белоруссию, ответил Кремль