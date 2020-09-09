Нападение на штаб Навального провокацией и хулиганством считает полиция Новосибирска

Полиция возбудила административное дело после происшествия 8 сентября, когда во врем лекции в штабе коалиции «Новосибирск 2020» разбили бутылку с сероводородом. Двоих увезли на скорой.

МВД рассматривает провокационную версию инцидента в штабе коалиции «Новосибирск 2020»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что в ведомстве рассматривают все версии произошедшего в штабе коалиции «Новосибирск 2020», в том числе провокационную. Также полицейские возбудили административное дело о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Максимальные санкции по указанной статье — штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест на 15 суток.

-8 сентября в дежурную часть Отдела полиции № 2 "Железнодорожный" УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о происшествии в нежилом помещении по улице Сибирской. Информация зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе провокационная, - уточнили в полицейском ведомстве 9 сентября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", представители новосибирского штаба Алексея Навального заявили о нападении. Во время лекции по наблюдению неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с сероводородом, который "отвратительно воняет", сообщил штаб в соцсетях.

Людей из помещения вывели. Штаб пожаловался в полицию, полицейские прибыли на место. Двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.

Региональный штаб Навального готовится к ближайшим выборам в горсовет Новосибирска 13 сентября, помогает желающим зарегистрироваться наблюдателями и, в частности, проводит ежедневные лекции о наблюдении в рамках "Умного голосования".