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Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню "путинских" обедов в школах власти Новосибирска

20:07 09.09.2020 Фото: Nso.ru
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Родители учеников 1-4 классов не платят за школьное питание по всей России. Родители могут предложить поменять гарнир и даже блюда.

Раскрыла стоимость бесплатного питания и меню путинских обедов в школах власти Новосибирска
В Бердске тоже учеников младших классов кормят бесплатно

Горячий обед школьника в Новосибирске обходится бюджету в 65 рублей 47 копеек. Напомним, что бесплатное питание положено учащимся 1-4 классов включительно.

С 1 сентября во всех школах Новосибирской области ученики младших классов получают бесплатное питание. Детей, которые учатся в первую смену, обеспечивают горячими завтраками, тех, кто приходит на уроки во вторую смену, — обедами. Стоимость стандартного набора блюд составляет чуть больше 65 рублей. Средства на эти цели заложены в федеральном, региональном и муниципальном бюджетах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

По словам начальника отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии города Новосибирска Романа Попова, все учащиеся 1-4 классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, при этом горячий напиток также входит в состав комплексного обеда.

«Если родители захотят, чтобы ребенок ел в школе второй раз – можно также питаться горячим или буфетной продукцией, которая есть в столовой, но уже за свой счёт.

Установленная стоимость из трёх консолидированных бюджетов – федерального, регионального и городского – 65 рублей 47 копеек. До начала 2021 года выделено около полумиллиарда рублей», – отметил он.

По санитарно-эпидемиологическим требованиям детям, которые учатся в первую смену, должны приготовить на завтрак горячее блюдо, горячий напиток и закуску. На обед школьникам второй смены – первое и второе блюда, компот.

«На завтрак может быть каша, бутерброд и горячий напиток. Может быть и усиленный завтрак, который будет состоять из котлеты, крупяного гарнира и горячего напитка.
Если мы говорим об обеде, то это обязательно первое – борщ, рассольник; второе – котлета или натуральное мясо и гарниры – в зависимости от того, что давалось на завтрак или от того, какой будет суп: если суп овощной, то гарнир из крупы и наоборот. На обед полагается компот, мы готовим его из свежемороженых ягод или сухофруктов», – рассказала директор МАУ «Комбинат питания Ленинского района» Наталья Надёжкина.

По её словам, родители имеют право участвовать в формировании меню и предлагать свои варианты руководству школы. Однако предложения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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От редакции

В школе вкусно кормят?

Аноним, 09 сентября 2020 20:21
а что же входит в этот завтрак так и не ответили

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