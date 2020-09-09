Похолодало в кабинете Путина: он надеется, что к зиме готова Россия

Накануне глава государства провел совещание с членами правительства по вопросу подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону и выразил надежду, что «зима нас врасплох не застанет».

В кабинете Путина оказалось прохладно

В рабочем кабинете президента России Владимира Путина оказалось прохладно. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула.

«Как стало известно пару часов назад из надежных источников, у него [президента России] в кабинетах прохладно», — говорится в публикации.

Ранее глава государства провел совещание с членами правительства по вопросу подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Путину докладывал министр энергетики Александр Новак. Президент выразил надежду, что «зима нас врасплох не застанет».