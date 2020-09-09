Маркировать пиво и другой алкоголь предложил Минпромторг

Минпромторг предложил ввести маркировку пива

Минпромторг предлагает начать маркировку пива, а затем распространить ее на другие виды алкоголя, заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает сайт Кремля.

"Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей: это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", - сказал он.

По словам Мантурова, Минпромторг рассчитывает, что маркировка минеральной воды в России начнется в 2021 году.

"Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. В частности, с 1 апреля этого года по инициативе Совета Федерации мы запустили эксперимент по маркировке новой товарной группы - это питьевая упакованная вода. Мы рассчитываем в 2021 году включить данную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке", - сказал министр.

"В целом могу сказать, что наша маркировка не имеет на сегодняшний день аналогов в мире по всему своему охвату. Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции", - сказал он.

По словам Мантурова, экономические и социальные эффекты от реализации программ маркировок очевидны благодаря повышению прозрачности рынка. Всего в системе маркировки, охватывающей 12 товарных групп, зарегистрировано 270 тыс. компаний.

"До введения маркировки точное число реальных производителей и импортеров, деятельность которых не лицензируется, назвать было достаточно сложно", - пояснил Мантурова.

При этом Мантуров отметил необходимость формирования контура маркировки товаров в рамках ЕАЭС. По его словам, Армения, Белоруссия и Казахстан при поддержке РФ разрабатывают свои системы прослеживаемости товаров. РФ также создает для Киргизии цифровую платформу, средства на это будут выделены из российского бюджета. "Работа по формированию аналогичной системы ведется и в Узбекистане. То есть посредством проекта идет развитие экспорта российских ИТ технологий в страны ЕАЭС и СНГ", - отметил министр.

О маркировке

В России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.