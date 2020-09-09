Новую пенсионную реформу готовят в России. Как у Мавроди? Не остаться бы на пенсии без денег

В любом случае – лучше копить на пенсию самим. По крайней мере, тем, у кого есть что копить, советуют эксперты.

От пенсионеров не отстанут: Силуанову не хватает денег

Очередная пенсионная реформа будет запущена в России. Минфин подготовил для населения "гарантированный пенсионный продукт". Законопроект разработан и направлен на согласование в Минтруд. Что это за новация и главное, как нам не остаться на пенсии без денег?

Законопроект "О гарантированном пенсионном продукте" предполагает четыре основных элемента: добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности средств со стороны государства; регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Гарантированный пенсионный продукт – не первая новация Минфина. До этого людям представляли гарантированный пенсионный план. Он предполагал, что граждане России могут самостоятельно перечислять деньги в негосударственные пенсионные фонды. Сколько перечислять – дело каждого, но 6% по проекту, который, правда, так и не воплотился в жизнь, предполагалось освобождать от НДФЛ, пишет Царьград.

Гарантированный пенсионный план вызвал негативную реакцию населения (речь тогда шла об автоматическом подключении) и экспертного сообщества. И вот теперь Минфин доработал законопроект и на всякий случай его переименовал. Впрочем, эксперты всё равно не очень довольны. И главное недовольство вызывает, конечно же, то, что ГПП (план или продукт – не важно) призван заменить ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), который был заморожен правительством в 2014 году.

Помните, был такой Мавроди, – напоминает экономист Михаил Делягин. – Он, к сожалению, скончался, но у него был МММ, потом у него был МММ – 2005, потом МММ – 2011 (на всех асфальтах рисовали) и даже МММ – 2012. Здесь то же самое. У нас заморозили наши накопительные взносы, по сути дела, у нас украли наши деньги, после чего говорят: "Ребят, про те деньги, которые мы заморозили, а на самом деле украли, вы, пожалуйста, забудьте и несите нам деньги ещё – мы с ними что-нибудь интересное сделаем". Вот это подход Мавроди. Я думаю, если бы Мавроди дожил до нашего времени, то он стал бы замминистра финансов или министром финансов без особых проблем.

То есть люди уже один раз доверились государству и согласились стать частью системы ИПК, а тут чиновники посидели, подумали и решили: "Что-то это была не очень хорошая идея, давайте про всё это забудем и начнём с чистого листа – вот вам ГПП". Доходность вложений при участии в ГПП нам, к слову, не обещают. Но какой тогда смысл? Почему бы просто не завести счёт в банке и не пополнять его каждый месяц?

"Доверять эти деньги государству совершенно бессмысленно, – продолжает Михаил Делягин. – И большинство людей видит, что, во-первых, если вы просто тупо положите деньги на депозит в государственном банке, то к моменту вашего выхода на пенсию вы получите больше денег, чем деньги, которые вложены в разного рода накопительные схемы, пусть даже государственные. И это будут ваши деньги, а не деньги некоего барина, который, может быть, вам с барского плеча что-то отстегнёт".

Дело тут даже не в желании или нежелании барина. Может так случиться, что "отстёгивать" в принципе будет нечего. Копить деньги на старость под присмотром государства нам предлагается в НПФ – негосударственных пенсионных фондах. Эти НПФ инвестируют наши накопления. И накопительная система работает, пока растут фондовые рынки. Но вполне вероятно, что скоро они расти перестанут.

Многие эксперты говорят, что рынок "перегрет", но мало кто понимает, что это значит. Основные индексы – S&P 500 и NASDAQ – уже который месяц торгуются у максимальных значений, то и дело пробивая потолок. Это при том, что крупнейшая экономика мира, США, сейчас находится в состоянии рецессии. И этот диссонанс говорит о том, что на рынке что-то не так, что-то сломалось. И скоро будет если не обвал котировок основных компаний, то очень существенное падение. "При чём тут мы?" – спросит внимательный читатель. А при том, что негосударственные пенсионные фонды, в которые нам предлагается складывать деньги на будущую пенсию, начнут массово банкротиться. Тогда и ИПК, и ГПП-1, и ГПП-2 пойдут прахом. И, конечно, удивительно, что, несмотря на эти очевидные вещи, нам предлагается такая реформа. И тут вопрос: а нужна ли вообще новая пенсионная реформа? Конечно, нужна. Но она должна не привнести в нашу жизнь что-то новое, инновационное, а отменить все предыдущие реформы, которые успели придумать власти за последние четверть века.

Нужно восстанавливать нормальную пенсионную систему – советскую пенсионную систему – уверен экономист Михаил Делягин, – нужно ликвидировать Пенсионный фонд, как центр воровства (это показала Счётная палата). Это абсолютно бессмысленная бюрократическая надстройка. А практика показала, самая эффективная и выгодная для общества система – это солидарная распределительная, а всё остальное – это морковки, которые показывают людям, чтобы их ограбить.

То есть государство должно гарантировать населению пенсию, а всё, что выше, – пожалуйста, копи самостоятельно без запирания средств на долгие годы и без НПФ, которые могут в любой момент обанкротиться. Как копить? Лучше не в рублях. Среднее значение инфляции за 15 лет – 8%, а банки предлагают размещать депозиты максимум под 4%. То есть наши рублёвые отчисления инфляция будет просто съедать. Лучше всё же копить средства в валюте – долларах (спорно, учитывая беспорядки в США), евро или швейцарских франках. Или ещё вариант – золотые монеты. Это если будущий пенсионер далёк от портфельного инвестирования. А если изучить этот вопрос, то варианты могут быть поинтереснее. Но в любом случае – лучше копить на пенсию самим. По крайней мере, тем, у кого есть что копить.