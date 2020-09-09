Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

По мнению депутата норвежского парламента, Трамп сделал для достижения мира во всем мире намного больше, чем все предыдущие президенты.

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского стортинга (парламента) Кристиан Тибринг-Чьедде предложил отдать Нобелевскую премию мира в 2021 году президенту США Дональду Трампу, сообщает Fox News.

«Я думаю, что американский президент сделал больше для достижения мира между народами, чем все остальные претенденты на Нобелевскую премию», — заявил депутат.

Особо он отметил факт, что именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. По его мнению, вслед за Эмиратами с Тель-Авивом решат договориться и другие страны Ближнего Востока.

Также норвежский политик отметил, что администрация Трампа содействовала снижению эскалации в конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также на Корейском полуострове.

«Последним президентом США, который также заслуживал Нобелевскую премию мира, был Джимми Картер», — отметил депутат. Он считает, что Барак Обама, например, «не сделал для этого ничего», хотя в 2009 году и был удостоен награды «за укрепление международной демократии».

Тибринг-Чьеррид является руководителем норвежской делегации в парламентской ассамблее НАТО. До избрания в парламент он трудился в Министерстве обороны Норвегии.

Он уже не в первый раз предлагает отдать Нобелевскую премию мира американскому лидеру. Например, в 2018 году он назвал Трампа достойным награды за переговоры в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Всего четыре американских президента получили Нобелевскую премию мира. Помимо Обамы, это Теодор Рузвельт (за посредничество при заключении мирного договора между Россией и Японией в 1905 году), Вудро Вильсон (за создание Лиги наций в 1920 году) и Джимми Картер (за многолетнюю деятельность по разрешению международных конфликтов).

Обладателя Нобелевской премии мира выбирает комитет, назначенный стортингом. Его члены не сообщают, из каких именно кандидатов происходил выбор. Среди номинантов в разные годы были Иосиф Сталин, Бенито Муссолини, Фидель Кастро и Уго Чавес.