10.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе

21:37 10.09.2020 Фото: Pikrepo
317 407

Новые пособия в августе на детей до 16 лет ждут миллионы родителей. Но пока «августовские» 10000 рублей существуют лишь на уровне слухов и разговоров.

Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе
Деньги на школьников в августе новосибирцы получат

Мамочкам не видать пособия, пока соответствующий указ не подпишет Президент России Владимир Путин. Некоторые надеются, что выплаты в августе будут, но ближе к 1 сентября, чтобы родители школьников точно потратили деньги на подготовку к школе, а не на себя.

Между тем в Новосибирской области существуют региональные пособия, призванные помочь родителям собрать детей к 1 сентября. Школьникам необходима государственная поддержка в период пандемии, уверены многие родители учащихся. В сети гуляют предположения, что выплаты начислят автоматически без подачи заявлений, как и предыдущие, выплаченные 1 июля, но ближе к 1 сентября, чтобы родители не потратили деньги от государства на что-то другое.

Сотни тысяч российских родителей подписывают петицию, адресованную Владимиру Путину, с просьбой о новых детских выплатах из федерального бюджета. Петицию подписали уже около 250 тысяч родителей, но, несмотря на большое количество подписей, она не имеет юридической силы. Государственные структуры не могут рассматривать документ, который, по сути, является «пустышкой».

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября - это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, - говорится в тексте петиции Президенту. - В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим Президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие!»

На меры поддержки российских семей с детьми с 1 июня уже было направлено более 600 млрд рублей, помощь оказана 26,5 млн детей. В Новосибирске 395 тысяч семей получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей на общую сумму 11,3 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день большинство семей свои права на данные выплаты уже реализовали», – сообщает пресс-служба ПФР Новосибирской области.

Тем не менее, деньги на школьников в августе новосибирцы получат. Деньги для подготовки школьников к новому учебному году могут получить многодетные семьи Новосибирска. Единовременные пособия выплачивают на покупку одежды и школьных принадлежностей. Школьникам из многодетных семей региональное правительство выделяет 2000 рублей для компенсации расходов на приобретение одежды. Кроме того, перед началом учебного года родители могут претендовать на 300 рублей на каждого ребенка школьного возраста для приобретения письменных принадлежностей. Родители первоклассников могут получить единовременную выплату 5000 рублей, а ребёнок из многодетной семьи, поступивший в вуз, имеет право на получение 10000 рублей.

Также в августе продолжится выплата пособия в 10000 рублей для семей с детьми до 16 лет. Это касается тех, кто еще не успел подать заявление. Большинство семей-получателей в Новосибирске уже использовали деньги от государства.

В сети гуляют слухи о том, что в Госдуме уже рассматривают возможность «августовских» выплат. СМИ и родительские форумы ссылаются на слова депутата нижней палаты Парламента Михаила Тарасенко, который назвал такую идею уместной. Но на законодательном уровне эта инициатива пока не одобрена. Семьи с детьми до 16 лет снова получат деньги только в том в случае, если инициативу одобрит Владимир Путин.

Родители школьников и некоторые эксперты полагают, что если деньги и выделят повторно, то ближе к 1 сентября. «Единственное, что стоило бы, вероятно, подкорректировать – это время второй выплаты: разумнее было бы провести ее в августе, чтобы родителям было легче собрать ребенка в школу. Тогда бы эти финансы быстро оказались в реальном секторе экономики», – цитирует «МК» старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анну Бодрову.

В сети некоторые критикуют просящих третью выплату и пренебрежительно называют их «попрошайками», а само пособие «милостыней» и «костью собакам». Другие возмущаются – мол, выплата нужна не только детям от 3 до 16 лет, но и малышам, и подросткам до 18.

Источник: vn.ru

Мнение читателей
264
103
21
19
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько у вас школьников?

Аноним, 07 августа 2020 15:58
НВР:
Двое
Марина, 08 августа 2020 02:08
Умения 2 детей васпитываю одна и эти деньги непомешают потому что сегодняшняя школа очень много просит.
Рррр, 28 августа 2020 19:22
Yssydu
Аноним, 07 августа 2020 16:12
НВР:
Трое
Елена, 11 августа 2020 00:00
Третья выслана очень нужна,я одна воспитывают дочь и с моей зарплатой в 8000руб.я просто сосуществую
Аноним, 28 августа 2020 22:51
Здравствуйте, всем, тут все такие умные которые пишут зачем рожали,вы от этих выплатах и не отказываетесь.понятно дело рожаем для себя.но помощь которая идёт не с Кормана государства не кому не помешает.
Аноним, 08 августа 2020 01:49
1
Аноним, 08 августа 2020 08:39
НВР:
5
Да и садик не меньше требует, 01 сентября 2020 01:07
НВР:
2
Надежда трое, 01 сентября 2020 10:25
Надежда уменя трое детей
Аноним, 08 августа 2020 08:40
5
Аноним, 08 августа 2020 10:22
5—ро
Елизаветта, 21 августа 2020 12:18
Здравствуйте. А когда решились родить пятерых, вы были богаты? Я просто не понимаю, как можно рожать столько если нет возможности обеспечить.
Аноним, 28 августа 2020 21:40
Елизавета вы чего там умная такая,тебя родили и не кого не спросили .хотя надо было спросить у врача.тебе сильно одной хватает денег?ты бестолочь .думай своими мозгами если они у тебя есть.жизнь становится с каждым годом тяжилей все дорожает а зарплаты нет.
Ирина, 08 августа 2020 11:22
2
Анастасия, 26 августа 2020 13:23
У меня трое детей,и очень тяжело подготовить их к школе 10000тыс.очень нам помогли бы!!!первые выплаты я не копейки не потратила на себя!детям та не хватило не говоря о себе.в данный момент у моих детей нету ещё канцелярии голова кругом!!!так как я работала в общепите осталась без работы,как вот быть даже и не знаю....
Аноним, 08 августа 2020 12:14
НВР:
Один в 1кл.двое в 10
Аноним, 08 августа 2020 12:27
НВР:
2
Аноним, 08 августа 2020 13:04
НВР:
2школьника и одна дедский сад
Аноним, 08 августа 2020 13:35
НВР:
Да 3школьника
Аноним, 08 августа 2020 13:38
НВР:
3
Аноним, 08 августа 2020 15:04
НВР:
3 из них одна учиться в педколледже и ей намного надо больше чем двоим школьникам сыновьям,хотя поборы в школах не маленькиеособенно у первоклашек,ещё не успели за парты сесть а уже класс отремонтируйте,парты помойте жалюзи купитеит.д. Т.п
Аноним, 21 августа 2020 07:32
Я извиняюсь,почему вечные поборы я с вами полностью согласна, в саде такая же песня,только пошли отнастить документы ,а тут ремонт надо делать скидывайтесь,игрушки,коврик,мебель,да вы что совсем сдурели,я им под нос о правах о законе,сразу всё стало по желанию,это вы же для своих деток делаете,ну хорошо а где денюшка которую выделила администрация,вопрос отпал сам собой,сразу деньги нашлись ,а вы говорите школа про школу и говорить не хочется,там вообще своя мафия.
Аноним, 08 августа 2020 15:51
НВР:
2 школьницы. Деньги из перечисленных потратила на их сборы в школу . Но пособие не помешало бы, т.к. еще жить и плюс еще понадобятся деньги на питание . Ведь им 11 и 14.Воспитываю одна, но мне не предоставили бесплатное питание, хотя школа была за это и неоднократно пыталась этот вопрос решить
Иван, 08 августа 2020 16:27
НВР:
3
Аноним, 08 августа 2020 18:16
НВР:
Всего трое детей,одна садик,вторая школьница,третий техникум
Аноним, 08 августа 2020 19:19
НВР:
Детей пятеро, один в 1 класс, два студента, четвёртая в садик.
Аноним, 08 августа 2020 19:53
НВР:
Двое.Первый и девятый класс.
Аноним, 08 августа 2020 22:22
НВР:
1500
Аноним, 09 августа 2020 00:02
НВР:
У меня трое)
Аноним, 09 августа 2020 12:24
вопрос к Марине-что же от вас требует школа.А вы просто не сдавайте и все
Аноним, 27 августа 2020 08:37
Боже мой какие все умные,сами были в такой ситуации ,нет, ребенок автоматически становится изгоем вот и весь секрет.
Аноним, 10 августа 2020 00:31
Помогите собрать детей в школу .
Ольга, 10 августа 2020 09:38
НВР:
2
Аноним, 10 августа 2020 11:06
НВР:
4
Аноним, 10 августа 2020 11:45
НВР:
У меня 6 детей 4 школьников и студентка с работой туго и выплоты от государства были бы большой помощью к школе
Алекс, 02 сентября 2020 16:21
Куда ж вы столько нарожали то?
Елена Ивановна Павлова, 10 августа 2020 12:35
НВР:
У меня 5 детей трое ученики школы
Аноним, 10 августа 2020 13:56
НВР:
4 и 1 студент
Аноним, 10 августа 2020 16:47
НВР:
1школьница и 2-ое детсад.
Аноним, 10 августа 2020 17:13
НВР:
1
Аноним, 10 августа 2020 18:22
НВР:
Четверо
Раиса, 10 августа 2020 18:26
Четверо детей и помощь к подготовке к школе очень пригодится ведь уменя все ученики
Аноним, 10 августа 2020 20:11
НВР:
4 сыночка двое школьники
Аноним, 11 августа 2020 08:42
НВР:
Два школьника,и одна доча идет в сад
Аноним, 11 августа 2020 09:34
НВР:
У меня двое детей ,и августовская выплата была бы очень кстати,чтобы собрать детей в школу.я надеюсь ,что В В Путин всё таки даст по 10000 тысяч рублей в августе.
Любовь, 11 августа 2020 11:20
НВР:
1
Ольга, 11 августа 2020 11:54
НВР:
2 школьника,и двое в детский сад.
Наталья, 11 августа 2020 12:50
Доброго времени суток! данные выплаты нужны и не потратить их не на детей не возможно, дети их ждут! они знают, что получат родители, и четко, что на них купить, в каком количестве, сколько это стоит и на что хватит! Спасибо, Государству, за данную поддержку, детей! Спасибо!
Аноним, 11 августа 2020 13:18
НВР:
4 школьника

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончалась звезда «Игры престолов» и жена Джеймса Бонда  Дайана Ригг
22:09 10-09-2020
Скончалась звезда «Игры престолов» и жена Джеймса Бонда  Дайана Ригг
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 32
21:56 10-09-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 3
21:56 10-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Пашаев бесплатно защищал Ефремова? Адвокат заявил, что не получал гонорара от актера
21:56 10-09-2020
Пашаев бесплатно защищал Ефремова? Адвокат заявил, что не получал гонорара от актера
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 99
21:50 10-09-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
21:50 10-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 13
21:49 10-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре 28
21:47 10-09-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года 2
21:46 10-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео 247
21:45 10-09-2020
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео