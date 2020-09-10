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Общество

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях

21:38 10.09.2020 Фото: кадр из видео instagram.com/wrestling_gp
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В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе. Он выгнал жену с торжества после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей".

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок

В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, выгнавшего с торжества собственную невесту после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей". Шумная осетинская свадьба собрала во Владикавказе более 500 человек. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали их отношение к случившемуся.
Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.

Посмотрев два ролика, новобрачный отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины, и выволок невесту с праздника прямо за волосы. После чего остаток гуляния сидел на земле и плакал, проклиная судьбу, которая обошлась с ним столь сурово.

Отцу невесты стало плохо с сердцем, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, Мадину удалось вовремя доставить в больницу и спасти, сейчас девушка в Москве. Самого Заурбека братья увезли в горы, чтобы он пришел в себя, не натворив глупостей, ведь борцу предстоят ответственные старты.

По рассказам гостей, торжество проходило в несколько этапов, как и положено на Кавказе. Гуляли несколько дней и ночей: свадьба вышла шумной и многонациональной. Поздравить новобрачных приехали гости из разных городов и республик, в том числе «братья» - борцы из соседних Дагестана и Чечни. И именно на том этапе, когда новобрачного чествовали в мужском кругу традиционной лезгинкой и подбрасыванием в воздух, кто-то начал отправлять на телефоны присутствующих компромат на молодую жену – на тот момент молодые уже расписались.

- Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы, - предполагает один из пожилых гостей со стороны невесты. – Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь. Осетинская девушка – эскортница? Такое мужчине даже представить себе страшно! Не удивительно, что отцу стало плохо! Больше всего его жалко, молодежь-то скоро оправится.

Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок, переживая лишь о том, как бы перенесенная душевная травма не сказалась на спортивных достижениях борца. Возможность иного исхода подобной ситуации увидели немногие.

- Нельзя было как-то за закрытыми дверями отношения с любимой выяснить? – интересуюсь у знакомого со стороны новобрачного по имени Робин.

- Для осетин так называемый «общественный статус» превыше всего. Заура фактически прилюдно оскорбили, поэтому он повел себя так, как повел бы любой осетин на его месте. Наверное, если бы осетинских мальчиков воспитывали настоящими мужчинами, а не мужланами, все было бы куда приличнее и спокойнее.

- Зауру 24, невесте 25, он что, думал, что она девственница? – выспрашиваю у другого знакомого жениха.

- Думаю, если бы Мадина рассказала Зауру о себе больше, ничего такого бы не случилось. Они познакомились только в конце апреля. На улице, когда она с собачкой гуляла, а он ехал мимо.

Заур все время на сборах, на соревнованиях, а тут вынужденный перерыв, вот и решил воспользоваться и жениться. Наверное, надо было узнать друг друга получше. Но это рассылал кто-то очень подлый, раз решился расстроить свадьбу именно в такой момент, когда 500 человек на это смотрят. Можно было ведь и заранее прислать, если просто хотели позаботиться об обманутом женихе и предупредить.

Источник: mk.ru

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От редакции

Простит свою любовь?

Аноним, 25 августа 2020 21:09
Мы точно в России живём? Зачем эти "новости"?
Гость, 01 сентября 2020 00:52
Нужно просто себя представить на месте этого жениха. Конечно, найдутся мужики, которые скажут что мол я на своем месте.кому это понравится?. Другое дело, если это неправда. А если правда? Включать надо мозги, если они есть, а не думать только о бабках. Это Кавказ, а не Дом-2, где каждая проходит не по одному кругу, все срочно беременнюют и не знают от кого. Лично я, при всех бы выкинул в мусорку, там ее дом, там и бабки. Нет, я не из Кавказа, из центральной России Мужики! У кого какие мнения?
Аноним, 01 сентября 2020 14:51
Жениху кто то подлость сделал,видимо у самого рыльце в пуху.приватные фото сексуального характера трудно достать и очень дорого .у кого то свои цели на этого осетина.сам виноват.поспешишь людей насмешишь.
Мужик, 01 сентября 2020 14:58
Чемпиона под суд за рукоприкладство, Мадина найдет себе другого, если человек любит он ей простит даже семки в порнофильмах, ибо то что было это было до него.... Главное что в реальное время будет и после....
Солодка вата, 01 сентября 2020 18:14
Да, на рАсии. А чего вы хотели ,если цент рАсии по татарски назван кремлем?!))
Кто кому дань платит, тот тому и подчиняется)
Аноним, 01 сентября 2020 20:25
Удивляют те,кто её оправдывают.Как раз, два такое сделать для вас я полагаю
Аноним, 02 сентября 2020 03:51
Да, да Россия-это не только русские, пора это осознать.
Ирина, 02 сентября 2020 11:01
Так ему и надо.
Познакомились только в апреле, а уже жениться.
Если ты, так боишься за свою честь в глазах окружающих (бред сивой кобылы, кому какая разница, как я живу СВОЮ жизнь), и свято бдишь древние традиции, то не на улице с девушками знакомься, снимая их, сидя в машине, а знакомься по выбору родителей, помолвка и всякое прочее.
А то: пришёл, увидел, победил, даже полгода не прошло.

Главное, сам-то небось, свой орган пихал куда ни попадая в эти года, тоже эскортом 100% пользовался.

И вообще, это тупое понятие "чести" в глазах окружающих.
У Чехова есть замечательный рассказ о одном офицер, который должен был думать о чести, а аппарат визуализировал это понятие.
Так вот, возникла огромная чёрная дыра "НИЧЕГО" , которая всех поглотила.
Так и тут: жить, оглядываясь на то, что же подумают соседи - бред. Бред..
Наталья, 02 сентября 2020 13:21
С этого всё и начинается,а ты точно живёшь в России?? Посмотри и увидешь, что Россия не только Москва и Вологодская губерня, а ещё есть и республики и округа!! И в каждой из них свои национальные традиции, которые они стараются придерживаться. Хотя в России каких нибудь 30-40 лет назад, порядочность была нормой поведения для девушек и женщин! Но... происходит, то что происходит ,всем кажется,что мы стали более цивилизоваными смотря на запад, но на самом деле мы диградируем выходим на уровень животных, которые без зазрения свех норм поведения , и совести меняют партнеров как перчатки! И слово порядочная , невинная звучит как оскорбление и унижение!! Очень жаль!!
Сидаков, 02 сентября 2020 13:29
Лично был на свадьбе. Это не правда. Он ее выгнал через несколько дней когда все стало известно. Вот и все.
Аноним1, 02 сентября 2020 17:42
Вы кроме Российских новостей больше ничего не слышите? Тогда вам в северную Корею надо))
Аноним, 02 сентября 2020 21:47
Нужно просто представить себя на месте невесты.
Гость, 03 сентября 2020 17:31
Если бы пыталась, получилось бы. Не дури девка, мужиков хватит на всех!
Иммануил, 03 сентября 2020 18:09
Вы зачем подогреваете общественный интерес к чьей то личной трагедии? Кайф, что ли ловите от этого или просто бабла хотите срубить? Не, вот правда интересно. Или вы таким образом хотите менталитет людей изменить? Кроме ненависти к себе вы точно от нормальных людей не получите!
Аноним, 06 сентября 2020 17:23
А в это время, пока вы обсуждаете, как людей зашивать, чтобы выдать за девственников, и кто должен каким быть, Илон Маск показал недавно чип, который всем людям вставлять будет робот, для развития силы, интеллекта. Но, вначале робот будет проверять менталитет, у кого отсталый, (например тех, кто свое достоинство мужское меряет величиной некоторых женских органов), тех выбраковывать будет и ... куда-то девать..., женщины, которые сексом занимаются, точно пройдут, а вот насчет таких, как вы, не знаю.
И это уже все точно, думаете, почему в Европе мигрантов провоцируют, а в Америке нег-в ? Менталитет выявляют. Скоро всех выявят. А потом, все.....(((
Аноним, 06 сентября 2020 20:27
Oтошли деньги девчонке что болеет раком.успокоешся.хо
рошее дело сделать.
гость, 08 сентября 2020 16:55
Мы живем в Российской Федерации
Аноним, 26 августа 2020 00:53
Невинность – в глазах смотрящего (на подобных девушек).
Женитьба в горах – не всегда является гарантией чистоты.
Я когда учился, мой товарищ жил в Московском общежитии, и я видел как мусульманки с Кавказа, участвовали в оргиях и из комнаты в комнату кочевали.
На преддипломной практике в Ярославле было то же самое.
Две из них вышли замуж за своих, одна на четвёртом курсе, другая на пятом.
Видел их важных волосато-усато-бородатых женихов.
Перед свадьбой, они подштопывались у гинеколога и «непорочными» выходили замуж с наспех залеченным геморроем и оральным герпесом.
Raven, 26 августа 2020 16:53
Это факт. Сам одно время встречался с кавказской девушкой в институтской общаге. Любовь не выбирает по нацпризнаку (как говориться любов зла), а замуж у них можно выходить только за своих и только девственницей, иначе рикокос. Даже в какой-то степени жалко их девченок, кругом засада для них (кстати могут и порешить запросто)
Зарина, 31 августа 2020 20:42
Зачем вы тут глупыми обобщениями щеголяете? Люди разные есть везде, просто где то таких "разных" больше, где-то меньше.
КГБ, 01 сентября 2020 13:53
Анонимайзеров
Лариса, 01 сентября 2020 18:45
Можно подумать этот жених ничего не знал
Бред просто публично все вышло а так бы промолчал в брачную ночь палец бы порезал вот тебе и девственность
Сам опозорился
А девушки скажу вовремя смоталась от него а он пусть локти кусает придурок
Лога, 01 сентября 2020 19:47
А как же гениТальный герпес? Оральный перед ним просто цветочки
А если это было сделано, чтобы, 01 сентября 2020 21:37
А если эта подлость была сделана, чтоб
Заурбек не выиграл предстоящие важные состязания? Подлости нет предела
Ирина, 02 сентября 2020 11:18
Могу подтвердить о молодых узбечках, учащихся в России. В нашем городе общалась с вновь приехавшими, видела, как они скромны, и как через год-два, они стояли курили с мальчишками, остригли коротко волосы, встречались с разными парнями, гуляли ночами. В общем, вели себя довольно раскованно и уже не очень то стремились возвращаться в свою Бухару-Самарканд или какой кишлак)
Как замужние работающие узбечки путались с чужими мужьями-узбеками(это прям традиция была).
Всё мы люди и всем хочется свободы и секса, так что, никого и ничего не осуждаю, кроме глупых традиций, ставящих женщин в рабское положение, заставляющих оглядываться на людское мнение, мнение общества, соседей и пр.
Глупости.

Помню, одна из узбечек, не хотела забирать домой шикарного породистого кота, с которым у неё была оьоюдная безумная любовь : я не могу забрать, ведь я женщина одинокая, разведенная, что люди скажут, если я кота привезу? Осуждать меня будут..Ты просто не понимаешь, это очень важно, что скажут соседи. У нас так всегда.


Что?

Соседи будут осуждать узбечку-разведенку за прмвезенного кота из России?...

Да, это так и позже другие узбечки подтвердили, что так нельзя одиноким женщинам себя вести.
Так что, моя знакомая узбечках улетала домой и рыдала из-за кота, который, собственно, потом в скорости и погиб - некому было присматривать, кормить, защищать..
Бред бред бред.
Лариса, 02 сентября 2020 13:41
Если там 0.001% Что-то вытворяет вы кричите во все горло об этом!!!!. на Кавказе трудно скрыть что либо. И еще Правильно говорят. Когда человек в грязи он пытается, испачкать чистое.
Вика, 03 сентября 2020 12:44
В Чечне с древности женщины если хотели разводились даже несколько раз и замуж их брали .главное не прелюбодействовать
и имя сберечь.Тем более если девушка где то в не дома за ней наблюдают парни сильно, и если хоть что-то порочащие честь заметят замуж не возьмут, возьмут скорее трижды разведенную чем такую девственницу. Либо если по наивности что-то и было, она скорее признается жениху, бывает и прощают и живут. А грязь свою оставьте себе
Гость, 03 сентября 2020 14:20
Со мной тоже учились мусульманки с Кавказа, даже намёка не было что они будут участвовать каких-то оргиях или подобных вещах. Я думаю ты это написал из-за неприязни к ним, это очень низко.
Катя, 05 сентября 2020 08:05
Среди всех наций есть всякие
Гость, 09 сентября 2020 16:52
Истинную правду написали.Иногда приходиться бывать в мусульманской стране,видишь вещи такие что и в голову не приходят...А такие все безвинные,..
Аноним, 26 августа 2020 04:22
НВР:нет
Аноним, 26 августа 2020 21:11
НВР:
Нет
Аноним, 05 сентября 2020 05:36
Показал свою сущность....нельзя себя так по скотски вести ,надо по человечески решать такие вопросы,жаль очень жаль что так все вышло.... а людям которые сделали такую гадость хочется напомнить,бумеранг долго летит.......и долетит....
Аноним, 28 августа 2020 03:00
НВР:
Только для "гордых горских орлов" является секретом, что в московских клиниках стоит очередь из кавказских девочек на процедуру восстановления девственности. Бизнес идет четко - зашивается за 20 минут, стоит 500 долларов. Постоянным клиенткам уже и скидки выдают. Знакомые врачи состояния на этом сделали.
Считаю, так им и надо: в обществе, в котором формальная девственность считается единственной добродетелью женщины, другого результата ожидать глупо. Хотите девственниц - получите, распишитесь. Эта мерзопакостная ментальность, по которой они имеют право и даже гордятся тем, что сношают все, что движется, а их женщины должны сидеть девственницами и ждать когда их осчастливит своим вниманием такой вот умник - вы серьезно? В 21 веке? Ему даже не хватило ума подумать, что такая красотка в 25 лет наверно уж имеет какой то опыт жизни и отношений. Вместо этого он в полной уверенности, что женился на девочке, и через неделю снова уедет на свои "сборы" - а она будет си деть у окна и ждать его, вышивая очередной платок? Ну ну, вперед, борцы...
Светлана, 31 августа 2020 11:46
Respekt за комент!!!
Ракета, 01 сентября 2020 05:38
Согласна с тем, что мужчинам разрешено всё, при том , что женщины не должны. Если кто не знает, то в исламе грех одинаков для обоих полов. Но "кавказские традиции", касательно этого вопроса писали, видимо, мужчины
Горец, 01 сентября 2020 11:03
Кому как. Мне лично было бы очень не приятно узнать однажды что мою маму ебали много разных мужиков. Для кого-то это нормально. Представьте до вашего рождения там побывали десятки разных хуев.
Аноним, 01 сентября 2020 17:21
Я под каждым вашим словом подписываюсь!
Сабрина, 02 сентября 2020 00:33
Только не понятно,зачем восстанавливаться по нескольку раз!? Это я к тому,что пишете "постоянным клиентам". Только учтите,целомудренных девушек на Кавказе больше,чем вы предполагаете.
Кевсер, 02 сентября 2020 01:37
Совершенно согласна
Аноним, 02 сентября 2020 09:44
Лишь бы вам досталась хоть бы не алкашка))
Зачем?, 02 сентября 2020 14:57
Конечно, отношения к ее 25 летнему возрасту были и не одни. НО хочется отправить белый язык и все остальное к нему прилигающееся - отправляй мужу, но даже не жениху))
Кицунэ, 02 сентября 2020 16:46
Сабрина, объясню вам зачем, это бизнес, и чтобы переспать с девственницей, это типа дороже, поэтому они и штопаются. А про целомудренных девушек я вам так скажу, пока они дома под присмотром родителей и зорким взглядом соседей возможно, но только птичка из гнезда..всё ахтунг, они как блохи с куста на куст.Я не знаю ни одной целомудренной девушки в России с Кавказа, многие работают в массажных салонах, ну вы понимаете в каких, встречала тех, что в банях, типа "наложницы", эскорт услуги и прочее..знаю т.к предлагаю свои услуги женщинам. Встречала пару девственниц русских, одна их них от этого страдала, не могла найти отношения, вторая на своём статусе зарабатывала в стриптизе. Ну вот как то так, увы и ах. Лично я девственности лишилась в 18, но училась с девчонками кто в 13-14 уже имели богатый опыт. Здесь не от национальности, а от личных принципов человека.
Имхо, 02 сентября 2020 17:53
Сколько стоит твой рот подшить?координаты оставь,я тебе деньги пришлю. Может хватит со своей толерантностью везде лезть,оставьте ее себе. Если вам удивительно,что в 25 девушка невинна,то мне вас очень жаль. Ваши дочери с 14 распоряжаются своим телом ( ведь оно же мое,что хочу,то с ним и делаю),скоро Васи будут жениться на Петях,как в Европе,ведь 21 век. Люди отличаются от остальных приматов тем,что могут сдерживать свои инстинкты. Та что не надо с вашими советами лезть куда вас не просят.
Аноним, 28 августа 2020 03:50
НВР:
Никогда!!!!
Аноним, 01 сентября 2020 20:59
Не о том вы думаете, рассуждая о своей маме. То есть если вот вас вырастила ваша мама, любила вас, ухаживала за вами и вот на данный момент времени вы узнаете, что до вашего папы у неё был еще кто-то, то она для вас матерью перестанет быть, что за дичь. Мозги включайте уже господа горцы.
АнонимАноним,, 03 сентября 2020 14:18
Ну и всех со своими обыча ями, лучше быть одной , чем с таким....
Аноним, 05 сентября 2020 18:22
Зачем? Язык это поза"Льва", она же тренер по йоге и фитнесу,помогает при болезнях горла,ларингитах и пр.Белый налет возможно стоматит,как побочка после лицевых операций и приема антибиотиков,а вы что подумали? У вас что то другое на языке бывает,более эротично? С чего вы взяли,что она этим видео с кем то делилась или куда-то выкладывала? Спросите у сестер Заура,которые в ее телефоне копались и изначальнльно были против свадьбы,зачем делиться золотыми яичками,которые несёт чемпион.Перспектива остаться без финансирования,когда молодые начнут жить самостоятельно,тот ещё мотив.Версию о "богатом возрастом любовнике" и эскорте они тоже поддерживат усиленно.Мадина месяц не выходит ни с кем на связь ,не все родные отвернулись от нее и возможно скоро подадут в розыск,вот тогда может что то и прояснится. А так всё это журналистское бла-бла( история о волосах на свадьбе,богатом папике,эскорте.какой во Владике эскорт,там каждая собака все о всех знает. При всем уважении к Зауру, он виноват в том,что весь этот бред,обросший кучей фейков и сплетен гуляет по инету,будоража Россиян и давая наконец им возможность пальцем в Кавказ ткнуть,вместо того что бы за своей нравственностью смотреть
Аноним, 31 августа 2020 03:07
НВР:
Нет.
Имхо, 31 августа 2020 06:39
Знаток пластики,ты сам подшивался,откуда такие познания? Пойди и Чемпиону лично всё это скажи. Или слабо,подшытое очко жим-жии?

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