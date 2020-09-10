После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте

Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.

Сорвавшаяся свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова наделала много шума

Сорвавшаяся свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова наделала много шума. Во время торжества он получил откровенные кадры, где предстала его невеста Мадина, которую заподозрили в эскорте. После этого девушка сбежала в Москву: "семья не простила ей позора", а родной брат и вовсе впал в ярость, рассказали знакомые семьи спортсмена МК.

Её родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами - Знакомые семьи Сидаковых.

При этом якобы девушке помогает скрываться женатый мужчина, с которым она встречалась. Считают, что именно его супруга прислала на свадьбу злополучное видео.

Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет - Знакомые семьи Сидаковых.

Мадина и Заурбек познакомились случайно и не так давно — 28 апреля. У парня было не так много времени, чтобы узнать девушку получше, он всё время был в разъездах. Однако не все склонны верить в то, что его невеста действительно занималась эскортом, ведь она из обеспеченной семьи. А с женатым мужчиной, по некоторой информации, она встречалась три года назад и видео сняла тогда же. Спортсмен же сейчас старается не обсуждать больную тему и посвящает время тренировкам. "Ты никогда не сможешь понять, какой ты сильный, пока быть сильным не окажется твоим единственным выбором! Это и спорт, и все трудности твоей жизни!" — написал он недавно у себя в "Инстаграме".

Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он же так плакал на этой злосчастной свадьбе, как ребёнок... Заур, как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался таким же скромным, добрым и честным парнем - Знакомые семьи Сидаковых.

Источник: life.ru