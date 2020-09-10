Раздадут бедным по 30 000 рублей на «решение текущих проблем»

Матпомощь для малоимущих предоставляется государством в рамках так называемого социального контракта. Это документ, который заключается между органами соцзащиты и гражданами.

Государство раздаст малоимущим по 30 тысяч

Постановлением российского правительства расширен перечень вещей, на которые могут потратить деньги малоимущие граждане при выдаче социальных пособий. Теперь семьи с низким уровнем дохода имеют возможность израсходовать матпомощь на подготовку детей к учебному году, открытие своего предпринимательского дела и решение текущих проблем.

Материальная помощь для малоимущих семей предоставляется государством в рамках так называемого социального контракта. Это документ, который заключается между органами соцзащиты населения и малоимущими гражданами. На материальную помощь в среднем размере 30 тысяч рублей смогут рассчитывать только те лица, которые официально подтвердили низкий уровень дохода семьи. Он должен быть ниже суммы прожиточного минимума в конкретном регионе.

Дополнительную материальную помощь с 4 сентября 2020 года можно потратить только в определенных рамках. Раньше власти выдавали пособие на переобучение или трудоустройство. Теперь граждане с соцконтрактами на руках имеют право приобрести необходимый набор вещей для школьников, открыть на выделенные деньги собственный бизнес или решить текущие проблемы.

Отмечается, что в каждом субъекте РФ установлены различные суммы помощи. В Волгоградской области малоимущий получит максимум 40 тысяч рублей, а, к примеру, в Нижегородской – до 250 тысяч, передает infokam.su.