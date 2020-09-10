Беспилотные автомобили: кто первый Яндекс или Сбер, скоро узнаем

Сбербанк создал компанию по развитию беспилотных автомобилей

Сбербанк и «Яндекс» в один день объявили о создании компаний для развития беспилотников. Они вступают в борьбу за рынок, оцениваемый в $9,5 млрд через 10 лет. «Яндекс» занимается таким транспортом с 2016 года, Сбербанк — один год.

Сбербанк в пятницу, 4 сентября, объявил о выделении отдельной дочерней компании Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая займется созданием платформы для будущих беспилотных автомобилей. Как говорится в сообщении банка, поступившем в РБК, компания формируется на базе департамента SberDigitalAuto. В ее планах — выпустить первые беспилотные автомобили (для тестов) на дороги общего пользования в конце 2020-го — начале 2021 года, а также запустить в тестовую эксплуатацию в следующем году новую операционную систему, «позволяющую существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров».

Руководить SberAutoTech будет Андрей Василевский, до этого возглавлявший департамент SberDigitalAuto. По его словам, новая платформа «позволит обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили». «Это и «умные» помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с «умной» дорогой. Экосистема «Сбера» предоставляет уникальные возможности для развития данного направления», — сказал он.

За несколько часов до Сбербанка о выделении направления беспилотников в отдельную компанию объявил «Яндекс». Его компания будет называться Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), до этого темой беспилотных автомобилей в числе других занималось «Яндекс.Такси». В рамках реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заем еще на $50 млн. В результате его доля в новой компании составит 73%, доля Uber — 19%, а оставшиеся акции будут направлены на мотивационную программу для сотрудников.

Источник: РБК