10.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам

08:50 10.09.2020
6

У тех семей, которые еще не воспользовались правом на ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет либо единовременную выплату на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, остался месяц для того, чтобы подать заявление.

Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Сто рублей продают за 33 тыс.

У тех семей, которые еще не воспользовались правом на ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет либо единовременную выплату на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, остался месяц для того, чтобы подать заявление. Органы ПФР будут принимать заявления на данные выплаты до 30 сентября включительно.

Напомним, что речь идет о ежемесячной выплате в размере 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет за апрель, май, июнь 2020 года и единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет в июне текущего года, осуществляемые семьям с детьми Пенсионным фондом России в соответствии с Указами Президента РФ. В дополнение к ним была произведена в июле и дополнительная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В Новосибирской области такие выплаты получили 395 тысяч семей (на 545 тысяч детей) на общую сумму более 11 млрд. рублей. Средства на данные выплаты в ПФР поступили из федерального бюджета и имели целевое назначение (ни на размере материнского капитала, ни на размере пенсий осуществление данных выплат не отразится).
Пенсионный фонд продолжает принимать заявления. У родителей и опекунов, которые пока ещё не обратились за указанными выплатами, на это есть чуть больше месяца – соответствующие заявления принимаются по 30 сентября включительно.

Удобнее всего подать заявление в электронном виде – на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, на единовременную выплату – только через портал госуслуг. Это самый удобный способ на сегодняшний день. Им воспользовались 98 % обратившихся за выплатами. Никаких дополнительных документов к заявлению при обращении за выплатами представлять не нужно.
Заявления принимаются также всеми филиалами МФЦ и территориальными органами ПФР.
За выплатами могут обратиться и опекуны, попечители детей. Опекунам (попечителям) ребенка (детей) для оформления выплаты необходимо обращаться в ПФР или МФЦ, так как только лично должны быть представлены подтверждающие право на опеку (попечительство) документы.
Поступающие новые заявления на выплаты отрабатываются в установленном порядке, а июльская дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей устанавливается в беззаявительном порядке специалистами ПФР самостоятельно.
Доставка выплат осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Мнение читателей
1
4
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитва Иоанну Крестителю о детях ,исцелении от хворей и пьянства 11 сентября 2020 года
10:18 10-09-2020
Молитва Иоанну Крестителю о детях ,исцелении от хворей и пьянства 11 сентября 2020 года
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство для детей. Какие категории ее получат в сентябре?
10:15 10-09-2020
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство для детей. Какие категории ее получат в сентябре?
Тарзан без трусов сыграл на гитаре осенний блюз
10:15 10-09-2020
Тарзан без трусов сыграл на гитаре осенний блюз
БердскАвтомобиль сбил пешехода на трассе Р-256 около вокзала в Бердске
10:14 10-09-2020
Автомобиль сбил пешехода на трассе Р-256 около вокзала в Бердске
Die Zeit: новым типом "новичка" отравили Навального
10:00 10-09-2020
Die Zeit: новым типом
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
09:53 10-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
БердскФабрику кормов для животных построит «Нестле Пурина ПетКер» недалеко от Бердска
09:49 10-09-2020
Фабрику кормов для животных построит «Нестле Пурина ПетКер» недалеко от Бердска
Как использовать ретроградное движение Марса с 9 сентября 2020 года в своих целях, рассказала астролог Анжела Перл
09:47 10-09-2020
Как использовать ретроградное движение Марса с 9 сентября 2020 года в своих целях, рассказала астролог Анжела Перл
Помпео: высокие чины России "могут быть причастны" к отравлению Навального
09:45 10-09-2020
Помпео: высокие чины России
Уйдут ли школы на дистанционку в сентябяре 2020. Что делать родителям, если ребенка отправили на каратнтин
09:30 10-09-2020
Уйдут ли школы на дистанционку в сентябяре 2020. Что делать родителям, если ребенка отправили на каратнтин