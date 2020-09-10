Специалисты назвали национальности самых неверных мужчин

Исследование показало, что процент измен среди мужчин-славян составляет 15%, при этом 10% скрывают свою неверность от законной супруги.

Специалисты назвали самых неверных мужей по национальности и особенности их поведения, которые стоит знать каждой женщине

Встречаясь с мужчинами разных национальностей, девушки часто задаются вопросом, могут ли они быть неверными. В силу культурных и национальных особенностей мужчины из других стран, в частности мусульманских, могут по-разному относиться к женщине и семейным ценностям. Специалисты назвали самых неверных мужей по национальности и особенности их поведения, которые стоит знать каждой женщине.

Мужчины каких национальностей самые неверные

Для того, выяснить, мужчины каких национальностей наиболее склонны к изменам, было проведено большое исследование. В эксперименте приняло участие около 26 тысяч мужчин из различных стран, а инициаторами стали представители компании Durex. В ходе исследования организаторам удалось выяснить несколько интересных фактов о семейной жизни и традициях в разных странах, на основе которых была составлена статистика.

Жители Тайланда

Как показал опрос, среди мужчин в Тайланде 56% изменяют своим жёнам и вторым половинкам. Как объясняются сами опрашиваемые, такова культура страны. При этом 47% опрашиваемых признались, что не скрывают факт наличия других женщин от своих законных жён и приветствуют свободные отношения, соответственно у женщины также может быть несколько партнёров.

Образ жизни в Тайланде значительно отличается от культуры русскоязычных стран, и многие называют его беспорядочным. Однако, статистика также показывает, что в стране самый низкий показатель разводов, так как супруги находятся в свободных отношениях

Турки

Турки, по результатам международного опроса, оказались на 4 месте по количеству измен. В отличие от таиландцев, турки ведут себя более скрытно в отношении своих вторых половинок, что прежде всего связано с их менталитетом.

Жители мусульманских стран, как и турки, относятся к женщинам несколько иначе, чем европейцы, в связи с чем и принципы построения семейных отношений также разительно отличаются. Мужчины не рассказывают женам об изменах не потому, что скрываются, а потому, что это «лишняя» информация, которая мешает женщине выполнять ее функции.

Во многих странах, где исповедуют ислам, разрешено многоженство, а у самих женщин прав меньше, чем у мужчин. Также в государствах такого типа нередко измены со стороны мужчины считаются нормой, а со стороны его супруги — строго караются по закону.

Самые верные мужчины по национальности



Опрос также показал и другую статистику: существуют нации, у которых процент измен значительно ниже в силу культурных особенностей.

Славяне

Исследование показало, что процент измен среди мужчин-славян составляет 15%, при этом 10% скрывают свою неверность от законной супруги. Исследователи выяснили, что сильные семейные ценности, в особенности в странах постсоветского пространства, препятствуют изменам.

Опрос также показал другие, не такие положительные показатели про славянские семьи: каждый 10 мужчина ответил, что имеет натянутые отношения в браке, а каждый 5 признался, что брак продолжает существовать благодаря детям и из-за осуждения окружающих.

Грузины и армяне

Грузины и армяне также попали в список самых верных мужчин. Исследователи связывают это с высокими моральными ценностями и высоким развитием семейной культуры и ценностей. Мужчины данных национальностей относятся к женщине не только как к хозяйке, но и хранительнице очага, поэтому проявляют глубокое уважение.

Измена жене приравнивается не только к унижению женщины, но и мужчины, поэтому среди молодых грузинов исследователи зафиксировали только 3% подобных ситуаций.

Источник: rsute.ru