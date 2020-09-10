Удалось сделать редчайший снимок спиральной галактики на расстоянии примерно 56 млн световых лет от нас

Она содержит не одну, а две перемычки.
С помощью приемника MUSE, установленного на Очень Большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы провели наблюдения спиральной галактики с двойной перемычкой NGC 1365, расположенной на расстоянии примерно 56 миллионов световых лет от нас в направлении созвездия Печь. Полученные данные позволили создать замечательное составное цветное изображение этой необычной галактики.
«Две перемычки в NGC 1365 – редкое явление. Считается, что они возникли благодаря объединенному действию вращения галактики и сложных эффектов звездной динамики», – отмечают в ESO.
Источник: in-space.ru