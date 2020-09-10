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Удалось сделать редчайший снимок спиральной галактики на расстоянии примерно 56 млн световых лет от нас

16:39 10.09.2020 Фото: in-space.ru
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Полученные данные позволили создать замечательное составное цветное изображение этой необычной галактики.

Удалось сделать редчайший снимок спиральной галактики на расстоянии примерно 56 млн световых лет от нас
Галактика NGC 1365. Credit: ESO/TIMER survey

Она содержит не одну, а две перемычки.
С помощью приемника MUSE, установленного на Очень Большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы провели наблюдения спиральной галактики с двойной перемычкой NGC 1365, расположенной на расстоянии примерно 56 миллионов световых лет от нас в направлении созвездия Печь. Полученные данные позволили создать замечательное составное цветное изображение этой необычной галактики.

«Две перемычки в NGC 1365 – редкое явление. Считается, что они возникли благодаря объединенному действию вращения галактики и сложных эффектов звездной динамики», – отмечают в ESO.

Звездная перемычка большего размера, соединяющая с центром NGC 1365 ее внешние спиральные ветви, слишком велика и на этот снимок не поместилась. На изображении мы видим значительно меньшую вторую перемычку, угнездившуюся внутри главной. Астрономы считают, что «вторичная перемычка» независима от основной и вращается гораздо быстрее, чем вся остальная галактика.

Источник: in-space.ru

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