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К Земле несется Астероид 2012 RM15 с 30-этажный дом: 12 сентября 2020 года наступит день Х

16:45 10.09.2020 Фото: pikist.com
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В текущем году астероид 2012 RM15 пролетит мимо Земли 12 сентября в 03:56 по московскому времени.

К Земле несется Астероид 2012 RM15 с 30 этажный дом: 12 сентября 2020 года наступит день Х
Астероид 2012 RM15, обнаруженный 14 сентября 2012 года, относится к группе Аполлона

Астероид 2012 RM15 не является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 75 метров. Открыт 14 сентября 2012 года.

Астероид 2012 RM15, обнаруженный 14 сентября 2012 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 418 земных дней или 1,14 земных года, максимально удаляясь от него на 204 миллиона километров и приближаясь на 123 миллиона километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 33 метров до 75 метров. Астероид 2012 RM15 не является потенциально опасным.

Сближение астероида с Землей

В текущем году астероид 2012 RM15 пролетит мимо Земли 12 сентября в 03:56 по московскому времени на расстоянии примерно 5,71 миллиона километров со скоростью 10 километров в секунду.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 16 марта 2027 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 4,5 миллиона километров.

Источник: in-space.ru

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