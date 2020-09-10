К Земле несется Астероид 2012 RM15 с 30-этажный дом: 12 сентября 2020 года наступит день Х

В текущем году астероид 2012 RM15 пролетит мимо Земли 12 сентября в 03:56 по московскому времени.

Астероид 2012 RM15, обнаруженный 14 сентября 2012 года, относится к группе Аполлона

Астероид 2012 RM15 не является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 75 метров. Открыт 14 сентября 2012 года.

Астероид 2012 RM15, обнаруженный 14 сентября 2012 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 418 земных дней или 1,14 земных года, максимально удаляясь от него на 204 миллиона километров и приближаясь на 123 миллиона километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 33 метров до 75 метров. Астероид 2012 RM15 не является потенциально опасным.

Сближение астероида с Землей

В текущем году астероид 2012 RM15 пролетит мимо Земли 12 сентября в 03:56 по московскому времени на расстоянии примерно 5,71 миллиона километров со скоростью 10 километров в секунду.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 16 марта 2027 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 4,5 миллиона километров.

Источник: in-space.ru