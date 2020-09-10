Рекомендации астрологов в период ретроградного Марса с 9 по 14 сентября 2020 года

С 9 сентября по 14 ноября миром будут править двойственность, хаос, конфликты, напряжение и агрессия. Все начатые процессы застопорятся, будут идти со скрипом, натыкаться на препятствия.

9 сентября Марс развернется и уйдет в ретроград до 14 ноября

9 сентября Марс развернется и уйдет в ретроград до 14 ноября. Этот период астрологи назвали непростым. Они дают советы, как продержаться на плаву и не совершить опрометчивых поступков в столь опасное время.

Согласно астропрогнозу, ретроградное движение Марса принесет неустойчивость, хаос, нарушит энергетический порядок, что станет началом серьезным проблем в самых разных сферах жизни. Воинственный и жестокий Марс усилит дисгармонию, ожесточит конкуренцию, сделает гнев более ходовой валютой, чем доброта, будет выдавать поражения за победу, не позволив увидеть реальность за завесой самообмана. Всем нам стоит быть осторожнее и по возможности следовать астрологическим подсказкам.

Влияние ретроградного Марса с 9 сентября по 14 ноября

Марс — планета динамики, инициативы, напора, упорства, мужества, активности. В момент ретроградного движения Марс будет находиться в своей обители — Знаке Овна, который наиболее мощно подпитывает красную планету. Многие люди могут попасть в зависимость от внутреннего мира: их агрессия, гнев, ненависть с 9 сентября по 14 ноября будут направлены на них самих. Астрологи предупреждают о том, что будут затронуты вопросы личного самоощущения, а все события будут окрашены эмоциональными реакциями. В такой период многое, если не все, будет зависеть от умения держать себя в руках и контролировать свои эмоции.

Влияние ретроградного Марса может затронуть глубинные страхи, тайные проблемы, сдерживаемые чувства. Очень важно набраться смелости и посмотреть своим страхам в лицо. Это поможет вынести для себя новые уроки из полученного опыта и начать путь к новой, более свободной жизни. Ретро-Марс склоняет нас к тому, чтобы немного сбавить внешнюю активность и заглянуть внутрь себя, найти свои слабые стороны и ликвидировать их.

Рекомендации астрологов в период ретроградного Марса

С 9 сентября по 14 ноября миром будут править двойственность, хаос, конфликты, напряжение и агрессия. Все начатые процессы застопорятся, будут идти со скрипом, натыкаться на препятствия. По словам астрологов, любые инициативы в такое время не только трудноисполнимы, но и опасны: есть риск потратить много сил и внутренних ресурсов, получив при этом нулевой результат. Особенно влияние ретроградного Марса на себе ощутят мужчины: снизится активность, на первый план выйдут эмоции и внутренние страхи.

Неприятности возникнут не только в личной жизни, но и на мировой арене. Усугубятся политические, расовые и религиозные конфликты. Важно помнить: пока Марс в ретрограде, тот, кто нанесет удар первым, проиграет. Самое мудрое решение — это защита. Не стоит бросаться в бой, лучше переждать бурю. После ретроградного периода все может радикально измениться.

Обращаясь в ретроград, Марс становится максимально удален от Солнца. Он словно прячется от света, уходит в темноту собственных процессов. Мы получим шанс замедлиться и пересмотреть свои поступки и методы достижения целей. Марс подарит свободу от стереотипов, а значит, удастся трезво взглянуть на ситуацию и найти верную тактику.

По обыкновению, во время ретроградного движения Марса возможно повторение прошлых ситуаций. Если в прошлом вы не довели начатое до конца, можно сделать это сейчас. А вот если вы хотите начать что-то новое, подумайте дважды: ситуация в жизни будет напоминать бильярдный стол — все будет в движении. Редакция советует не предпринимать ничего необдуманного — это может негативно отразится на вашей жизни. Важные планы, судьбоносные решения, фундаментальные проблемы — все это лучше отложить, если не до 14 ноября, то хотя бы до середины октября.

Ретроградный Марс представляет серьезную угрозу, но лишь для тех, кто не отдает себе отчет в своих поступках. Любые попытки противостоять красной планете исключат вас из гонки за успех. Поэтому прислушайтесь к подсказкам астрологов и докажите Вселенной, что вы — именно тот человек, который заслуживает счастья.

Источник: dailyhoro.ru